ريال مايوركا يفوز على إلتشي 3-1 في الدوري الإسباني

فاز فريق ريال مايوركا على ضيفه إلتشي بنتيجة 3-1، مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم ريال مايوركا بهدف مبكر عبر لاعبه مانويل مورلانيس في الدقيقة 5، ثم أدرك إلتشي التعادل بهدف في الدقيقة 21 جاء بالنيران الصديقة عن طريق بابلو مافيو لاعب مايوركا بالخطأ في مرماه.

وفي العشر دقائق الأخيرة للقاء، تمكن مايوركا من تسجيل هدفين متتاليين عبر عمر ماسكاريل في الدقيقة 82، وفيدات موريكي في الدقيقة 89.

الفوز رفع رصيد ريال مايوركا إلى 17 نقطة ليحتل المركز الرابع عشر في جدول الليجا الإسبانية، فيما تجمد رصيد إلتشي عند 19 نقطة في المركز التاسع.