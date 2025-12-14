تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة مواني الهيئة يبلغ 9 سفن وتم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و(957) شاحنة و(112) سيارة، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1800 راكب بموانيها.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ـ في بيان اليوم الأحد، أن حركة الواردات شملت (4000) طن بضائع و(543) شاحنة و(101) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (9000) طن بضائع و(414) شاحنة و(11) سيارة.



وأشارت الهيئة إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة PELAGOS Express بينما غادرته السفينتان (Alcudia Express والحرية)، فيما شهد ميناء نويبع تداول (3500) طن بضائع و(351) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين (الحسين، و سينا).

