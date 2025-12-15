انطلاق مبادرة كفالة طفل يتيم في أسوان

أطلقت جمعية الأورمان، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، مبادرة إنسانية بعنوان " كفالة طفل يتيم " والتى تستهدف دعم الأطفال الأيتام بقرى ومراكز المحافظة من خلال حزمة خدمات متكاملة تشمل الرعاية الصحية، والدعم التعليمى، وتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، بما يخفف الأعباء عن كواهل الأوصياء ويضمن حياة كريمة للأطفال المستفيدين.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، أن مبادرة "كفالة طفل يتيم" تعكس اهتمام المديرية بهذه الشريحة، وتركز على تلبية وتأمين احتياجات الأطفال الأيتام فى القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، مع التأكيد على استمرار الدعم حتى وصولهم إلى بر الأمان.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المبادرة جاءت استكمالًا لمسيرة الجمعية الخيرية الممتدة لأكثر من 25 عامًا، والتى تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات أنشطتها بمحافظة أسوان.

وأشار إلى أن الجمعية توفر كفالة وعلاجًا للأطفال الأيتام وتمكنهم من تلقى الرعاية الطبية المناسبة بالمستشفيات، إلى جانب دعمهم تعليميًا لضمان استمرار مسيرتهم التعليمية، فضلًا عن توفير الغذاء والتغذية السليمة بما يسهم فى نموهم الصحى والطبيعى.

جهود متنوعة

ولفت مدير عام الأورمان إلى التعاون الوثيق مع محافظة أسوان لتذليل العقبات أمام عمل الجمعية، موضحًا أن فرق العمل تنفذ مسحًا اجتماعيًا دقيقًا لتحديد الفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الأكثر إلحاحًا، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لضمان التوزيع العادل ووصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف أن دعم كفالة الطفل اليتيم متاح عبر التبرع بمبلغ 4500 جنيه، أو قسط شهرى 440 جنيهًا، أو المساهمة بسهم بقيمة 350 جنيهًا، لإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية الأورمان بأسوان نجحت خلال موسم رمضان فى توزيع 4000 كرتونة مواد غذائية، وخلال عيد الفطر فى توزيع ملابس جديدة لدعم 1300 أسرة، كما نفذت خلال عيد الأضحى ذبح 30 عجلًا بلديًا داخل مجازر نجع السايح بإدفو، وأبوير بكوم أمبو، والشلال بأسوان، لتوزيع اللحوم على الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين.