تنفيذى أسوان يوافق على الطلبات المقدمة لتطوير أداء الجهاز التنفيذى وخدمة المجتمع الأسوانى

أكد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان على موافقة أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة على تخصيص قطعة أرض فضاء بمساحة 173 م2 لإستغلالها فى عمل التوسعات اللازمة لتطوير مسجد عباد الرحمن لإستيعاب عدد أكبر من المصلين وضمان زيادة الخدمات الدينية والتوعوية والمجتمعية التى يقدمها المسجد للأهالى والمواطنين بمنطقة غرب عمارات التأمين الأهلية بطريق السادات جنوب مدينة أسوان ويأتى ذلك خلال ترأسه للإجتماع الدورى للمجلس التنفيذى.

كما كشف المحافظ على موافقة المجلس التنفيذى أيضاً عن تحصيل قيمة 10 جنيهات من الأسواق الأسبوعية مقابل قيام الوحدات المحلية بخدمات رفع المخلفات وتراكمات القمامة وذلك للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى بالمواقع التى يتم تنظيم الأسواق فيها بمختلف المراكز والمدن .

وشهدت فعاليات الإجتماع أيضاً موافقة المجلس التنفيذى برئاسة المحافظ على تعديل مسميات عدد 23 مدرسة مدرجة بشبكة البيانات بفرع هيئة الأبنية التعليمة لتطابق أسماؤها على الطبيعة وذلك لتسهيل إجراءات التعامل الإدارى والفنى وضمان تنفيذ كافة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة التى تقوم بها هيئة الأبنية التعليمة بالشكل المطلوب.

ووافق المجلس التنفيذى أيضاً على رفع قيمة رسوم التكافل لصندوق تكافل الجزارين بمديرية الطب البيطرى وذلك تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية عليها ، وقد حضر الإجتماع كل من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، فضلاً عن القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية .