محافظ الإسكندرية: تكثيف الجهود لدعم الخدمات الصحية بالظهير الريفي والمناطق الأكثر احتياجًا

أ ش أ

كلف محافظ لاسكندرية احمد خالد، رؤساء الأحياء تكثيف الجهود لدعم الخدمات الصحية بالظهير الريفي والمناطق الأكثر احتياجًا.



وتنفيذا لتعليمات محافظ الاسكندرية ، نظم حي اول المنتزة بالتعاون مع منطقة المنتزة الطبية وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني، قافلة طبية متكاملة لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية لأهالي عزبة " المراغي " بدائرة الحي .



وتضمنت القافلة توقيع الكشف الطبي على عدد كبير من الحالات في تخصصات الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة، إلى جانب متابعة الحمل، والكشف عن حالات السكر والضغط، و صرف العلاج بالمجان لجميع الحالات.



وشملت القافلة تنفيذ أنشطة الكشف المبكر ضمن حملة 100 مليون صحة لأمراض الكلى والسكر والضغط والأورام والاعتلال الكلوي، بالإضافة إلى الكشف في تخصص النسا والتوليد، ومتابعة الحمل، وتركيب وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.



وشهدت القافلة، إقامة ندوة توعوية عن أهمية ترشيد المياه، وتنظيم الأسرة .



وتأتي القافلة الطبية في إطار حرص حي اول المنتزة، على تعزيز الجهود الصحية والمجتمعية، والوصول بالخدمات الطبية والتوعوية إلى كافة المناطق خاصة الأكثر احتياجًا .



وتابع حي الجمرك ، فاعليات الحملة القومية التنشيطية لتنظيم الأسرة وذلك اليوم أمام احد الفنادق بنطقة المنشية .



وتم الكشف الطبي في مختلف التخصصات وتوفير العلاج بالمجان لجميع الحالات المستحقة، والتنويه عن الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الحملة ، ومنها توفير استمارات بطاقات الرقم القومي للسيدات مجانا .



وقامت إدارة مشروعك بالحي بالدعاية والاعلان عن ( مبادرة مشروعك) لتمويل المشروعات القائمة الصغيرة والمتوسطة بأقل فائدة والمستندات المطلوبة لرفع المستوى المعيشة للمواطنين ودفع عجلة الإنتاج.



وتم إلقاء العديد من الندوات التوعوية الصحية والدينية من شرح مفصل لوسائل تنظيم الأسرة الحديثة واضرار ختان الاناث وجميع الخدمات الطبية المقدمة داخل الوحدات الصحية . كما تناولت الحملة اقامة معرضا للاسر المنتجة بالتنسيق مع نوادي المرأة بالجمرك الطبية ، والتوعية للحفاظ على شبكات الصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه ، وإقامة ورش عمل سباكة وألعاب تفاعلية.