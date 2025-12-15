قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إقبال كثيف للمصريين في الرياض على التصويت بجولة الإعادة بانتخابات النواب
16 إجراء تخطط التعليم لتطبيقها في 2026 .. ماذا أعلن الوزير اليوم؟
الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار
دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
محافظات

محافظ الإسكندرية: تكثيف الجهود لدعم الخدمات الصحية بالظهير الريفي والمناطق الأكثر احتياجًا

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية
أ ش أ

كلف محافظ لاسكندرية احمد خالد، رؤساء الأحياء تكثيف الجهود لدعم الخدمات الصحية بالظهير الريفي والمناطق الأكثر احتياجًا.


وتنفيذا لتعليمات محافظ الاسكندرية ، نظم حي اول المنتزة بالتعاون مع منطقة المنتزة الطبية وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني، قافلة طبية متكاملة لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية لأهالي عزبة " المراغي " بدائرة الحي .


وتضمنت القافلة توقيع الكشف الطبي على عدد كبير من الحالات في تخصصات الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة، إلى جانب متابعة الحمل، والكشف عن حالات السكر والضغط، و صرف العلاج بالمجان لجميع الحالات.


وشملت القافلة تنفيذ أنشطة الكشف المبكر ضمن حملة 100 مليون صحة لأمراض الكلى والسكر والضغط والأورام والاعتلال الكلوي، بالإضافة إلى الكشف في تخصص النسا والتوليد، ومتابعة الحمل، وتركيب وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.


وشهدت القافلة، إقامة ندوة توعوية عن أهمية ترشيد المياه، وتنظيم الأسرة .


وتأتي القافلة الطبية في إطار حرص حي اول المنتزة، على تعزيز الجهود الصحية والمجتمعية، والوصول بالخدمات الطبية والتوعوية إلى كافة المناطق خاصة الأكثر احتياجًا .


وتابع حي الجمرك ، فاعليات الحملة القومية التنشيطية لتنظيم الأسرة وذلك اليوم أمام احد الفنادق بنطقة المنشية .


وتم الكشف الطبي في مختلف التخصصات وتوفير العلاج بالمجان لجميع الحالات المستحقة، والتنويه عن الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الحملة ، ومنها توفير استمارات بطاقات الرقم القومي للسيدات مجانا .


وقامت إدارة مشروعك بالحي بالدعاية والاعلان عن ( مبادرة مشروعك) لتمويل المشروعات القائمة الصغيرة والمتوسطة بأقل فائدة والمستندات المطلوبة لرفع المستوى المعيشة للمواطنين ودفع عجلة الإنتاج.


وتم إلقاء العديد من الندوات التوعوية الصحية والدينية من شرح مفصل لوسائل تنظيم الأسرة الحديثة واضرار ختان الاناث وجميع الخدمات الطبية المقدمة داخل الوحدات الصحية . كما تناولت الحملة اقامة معرضا للاسر المنتجة بالتنسيق مع نوادي المرأة بالجمرك الطبية ، والتوعية للحفاظ على شبكات الصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه ، وإقامة ورش عمل سباكة وألعاب تفاعلية.

محافظ لاسكندرية احمد خالد رؤساء الأحياء دعم الخدمات الصحية الظهير الريفي المناطق الأكثر احتياجًا حي اول المنتزة منطقة المنتزة الطبية

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

