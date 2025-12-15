حملات على الإشغالات والتعديات في سفاجا

واصلت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا حملاتها اليومية المكثفة لرفع الإشغالات والتعديات المخالفة،في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة فرض الانضباط بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري بكافة مدن المحافظة.

وجاءت الحملات تحت المتابعة والإشراف المباشر والمستمر من اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، حيث تم تنفيذ حملة موسعة صباح اليوم استهدفت عدداً من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم بمختلف شوارع المدينة، للتأكد من الالتزام بالمساحات المصرح بها وعدم التعدي على الأرصفة والطريق العام.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر للمخالفين، إلى جانب رفع الإشغالات المخالفة من الأرصفة وحرم الطريق العام، والتحفظ على عدد من المضبوطات التي تعوق حركة سير المواطنين والمركبات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتنبيه بعدم تكرار المخالفات والالتزام بالضوابط المحددة.

وأكد رئيس مدينة سفاجا، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة مستمرة لإعادة الانضباط للشارع ومنع أي تعديات على حرم الطريق العام، بما يضمن سيولة الحركة المرورية وتحقيق راحة وسلامة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات بشكل دوري ومفاجئ، وعدم التهاون مع أي مخالفات، تحقيقًا للصالح العام والحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة.

وجاءت الحملة بمشاركة كل من قسم المرافق، والإدارة الهندسية، ومركز الإصدار، وإدارة الأزمات، وقسم البيئة، وإدارة التموين بالمدينة، في إطار التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، للحفاظ على حقوق المواطنين في استخدام المرافق العامة دون أية عوائق.