للأسر الأولى بالرعاية.. إطلاق حملة ستر ودفا وإطعام الطعام بكفر الشيخ

تشهد محافظة كفر الشيخ، إطلاق حملة "ستر ودفا وإطعام الطعام" بكفر الشيخ بالتعاون مع جمعية الأورمان وذلك بهدف توزيع الآلاف من سلال الإطعام على الأسر البسيطة والأولى بالرعاية بمختلف قرى مراكز محافظة كفر الشيخ، وذلك لتخفيف الأعباء عنهم، ومساعدتهم على تخفيف قسوة البرد عليهم في فصل الشتاء.

يأتي هذا في إطار حرص مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ على تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي في جهود التنمية التي تشهدها المحافظة، مشيرًا إلى الدور المجتمعي البارز الذي تقوم به هذه المؤسسات في إطلاق المبادرات الإنسانية الهادفة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

من جانبه قال محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، إنّ توزيع سلة «إطعام الدفا» هذا العام على غير القادرين في القرى والنجوع بالمحافظة، يجرى من خلال مكتب الأورمان في محافظة كفر الشيخ برعاية اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأشار إلى أنه يمكن للمتبرعين أن يشاركوا في توفير سلة الإطعام بـ 505 جنيهات، أو المساهمة بسهم بـ 400 جنيه في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين.