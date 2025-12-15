قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم فالفرص واسعة وواعدة
وفاة طالبة بالصف السادس الابتدائي وطالب بكلية العلاج الطبيعي.. ما الذي حدث؟
إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
رئيسة الاستخبارات البريطانية تحذر: خط المواجهة في كل مكان مع تصاعد التهديد الروسي
برودة شديدة وأمطار غزيرة تضرب دمياط.. والمحافظ يتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الطقس السيئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين وتجديد تعيين 14 رئيسًا لمجالس الأقسام العلمية بكلية طب قصر العيني

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عدة قرارات بتعيين وتجديد تعيين 14 رئيسًا لمجالس الأقسام العلمية بكلية طب قصر العيني، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم المنظومة الأكاديمية والطبية، وتعزيز كفاءة الأداء العلمي والإداري داخل الكلية، باعتبارها قلعة الطب في مصر وافريقيا والشرق الاوسط.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن حركة التعيينات تأتي استكمالًا لجهود تطوير الأداء المؤسسي بكليات القطاع الطبي، ودعم القيادات الأكاديمية القادرة على مواكبة التطورات العلمية والطبية المتسارعة، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم الطبي والبحث العلمي والخدمات الصحية المقدمة.

ووجّه الدكتور محمد سامي عبدالصادق القيادات الجديدة بضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتطوير منظومة الأداء الأكاديمي والبحثي والإداري بكافة المواقع، والتمسك بقيم جامعة القاهرة وتقاليدها العريقة، والحفاظ على ما حققته من مكتسبات، مع السعي الدائم لتحديث أساليب العمل، ومواكبة أحدث النظم التكنولوجية والمستجدات العلمية العالمية في مختلف التخصصات الطبية.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات المادية والطاقات البشرية المتاحة، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية داخل كلية طب قصر العيني، وتهيئة بيئة تعليمية وبحثية محفزة للطلاب والباحثين، تدعم الإبداع والتميز، وتعزز مكانة الكلية الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد شملت قرارات التعيين رؤساء مجالس الأقسام الآتية:

- الدكتور إسماعيل إبراهيم أبو الفتوح، رئيسًا لقسم التوليد وأمراض النساء
- الدكتور محمد نصر الدين صادق، رئيسًا لقسم الأمراض النفسية
- الدكتورة صافيناز صلاح الدين سيد زيد، رئيسًا لقسم الهستولوجيا
- الدكتور محمد سعد محمد هجرس، رئيسًا لقسم جراحة القلب والصدر
- الدكتورة عزة عبد المنعم فراج قناوي، رئيسًا لقسم أمراض القلب والأوعية الدموية
- الدكتور تامر محمد عاطف غيتة، رئيسًا لقسم الروماتيزم والتأهيل
- الدكتور محمد علي إبراهيم جنينة، رئيسًا لقسم طب الأطفال
- الدكتور محسن مختار عبد المحسن، رئيسًا لقسم علاج الأورام والطب النووي
- الدكتورة سحر سيف النصر عبدالسلام الوكيل، رئيسًا لقسم الأمراض الباطنة
- الدكتورة عبير محمد علي محجوب، رئيسًا لقسم الطفيليات الطبية
- الدكتورة رانيا السيد حسين سليم، رئيسًا لقسم الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزيئية
- الدكتور أحمد علي أحمد شمس الدين، رئيسًا لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية

كما تضمنت القرارات تجديد تعيين:

- الدكتورة إيمان عزت إبراهيم والي، رئيسًا لقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
- الدكتورة رحاب عبد الحي أحمد عبد الحي، رئيسًا لقسم الصحة العامة وطب المجتمع

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة كلية طب قصر العيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

أسعار العملات الأجنبية في مصر

وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

ترشيحاتنا

فضل شاكر

تأجيل محاكمة فضل شاكر لـ 9 يناير القادم

هنا الزاهد

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة.. شاهد

محمد صابر عرب

رئيس الأوبرا ينعى صابر عرب: دعم الفنون والتراث خلال مسيرته الفكرية

بالصور

إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية

السبب الحقيقي وراء استدعاء ملايين المحركات هذا العام

استدعاء سيارات
استدعاء سيارات
استدعاء سيارات

موعد أول يوم رمضان 2026.. باقي كام يوم على الصيام؟

موعد شهر رمضان2026
موعد شهر رمضان2026
موعد شهر رمضان2026

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد