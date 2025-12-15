منصة قريبين.. أول منظومة رقمية للتواصل المباشر بين الطلاب وإدارة الجامعات

أعلنت جامعة العاصمة (جامعة حلوان سابقًا)، وجامعة حلوان الأهلية، وجامعة حلوان التكنولوجية الدولية، عن الإطلاق الرسمي للمرحلة الأولى من منصة "قريبين" الرقمية، أول منصة موحدة داخل الجامعات الثلاث تهدف إلى تعزيز التواصل الفعّال بين الطلاب والإدارة، وإتاحة مساحة منظمة ومباشرة لعرض الأفكار والمقترحات التطويرية.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لمبادرة

الدكتور السيد قنديل

رئيس جامعة العاصمة،

الرامية إلى إشراك الطلاب بصورة أكبر في تطوير بيئتهم الجامعية، وتوفير قناة رسمية تسهّل وصول مقترحاتهم وأفكارهم إلى متخذي القرار داخل الجامعات.

وتم تطوير المنصة بالكامل بواسطة حلوان بلس تيك، مع جاهزية البنية التشغيلية لبدء العمل على المقترحات الواردة، وذلك ضمن رؤية متكاملة لإطلاق منظومة رقمية حديثة تعتمد على التفاعل، الشفافية، وتحسين جودة الخدمات الجامعية.

وتتيح المرحلة الأولى من المنصة:

استقبال أفكار ومقترحات طلاب الجامعات الثلاث.

تنظيم عملية التواصل بين الطالب والإدارة في مسار موحد وواضح.

متابعة حالة المقترحات ومعرفة خطوات العمل عليها.

واجهة استخدام سهلة وسريعة تضمن تجربة تفاعلية محترفة.



ويأتي إطلاق منصة "قريبين" كخطوة أولى نحو بناء منظومة أكبر تستهدف تعزيز المشاركة الطلابية، ودعم التطوير المستمر داخل الجامعات الثلاث، بما يتماشى مع رؤية الدولة في التحول الرقمي وتطوير العملية التعليمية.

رابط المنصة الرسمي:

https://qareebeen-lake.vercel.app/