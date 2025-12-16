موجز أخبار الوادي الجديد| المحافظ يوقّع بروتوكول إنشاء أول مدرسة دولية خاصة.. وانطلاق القوافل التعليمية المجانية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد يوقّع بروتوكول إنشاء أول مدرسة دولية خاصة

في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية والنهوض بالمستوى التعليمي والتكنولوجي للطلاب، والاستفادة من التجارب المتميزة بالقطاع الخاص والمؤسسات الدولية في هذا الشأن، وإتاحة فرص تعليم متميز لأبناء المناطق الحدودية

وقّع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور حسن القلا رئيس مجلس إدارة شركة التحالف المصري للتعليم ورئيس مجلس أمناء جامعة بدر، صباح اليوم، بروتوكول إنشاء أول مدرسة خاصة بمعايير دولية بالمحافظة، تتيح خدمة تعليمية متميزة و تضم منظومة لرعاية الطلاب المتفوقين من المرحلة الإعدادية وصولاً للمرحلة الثانوية؛ لتوفير بيئة ملائمة وحاضنة لتطوير قدرات هؤلاء الطلاب.

وأضاف الزملوط أنه تم الاتفاق على توفير منح جامعية مجانية بدعم مشترك من الجامعة والمحافظة لأوائل المدارس الثانوية الفنية؛ لتوفير فرص تعليم جامعي متميز لخريجي التعليم الفني بجامعة بدر التكنولوجية، و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع طلاب المحافظة المتفوقين

هذا وتُقام المدرسة على مساحة ٦٦٠٠ م٢ بالمنطقة المجاورة للمدرسة المصرية اليابانية بالخارجة، بهدف إقامة مجمع للمدارس الموجودة بالمنطقة والمستهدف تنفيذها مستقبلاً.

محافظ الوادي الجديد:

انطلاق القوافل التعليمية المجانية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة

أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، توافد طلاب المحافظة على مقرات انطلاق القوافل التعليمية المجانية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، والتي يحاضر بها نخبة من أكفأ الخبراء ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة، بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، والتي تعقد على مدار يومين متتاليين الأحد والاثنين ١٤-١٥ ديسمبر الجارى؛ لدعم الطلاب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وأوضح الدكتور سامى فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه يجري بث المحاضرات بشكل مباشر عبر برنامج Teams لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، بما يضمن تحقيق أكبر إفادة للطلاب، والوصول للمناطق النائية والبعيدة.

أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حركة تجارية هادئة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بكميات تكفي احتياجات المواطنين. وتُظهر المؤشرات استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية، بالتزامن مع جهود المحافظة لدعم الأسواق والحد من أعباء المعيشة.

أسعار المواد الغذائية الأساسية

سكر (1 كجم): 33 جنيهًا

مكرونة (400 جرام): 15 جنيهًا

الفول البلدي (1 كجم): 30 جنيهًا

لفة أرز (10 أكياس): 240 جنيهًا

شكارة أرز (10 كجم): 245 جنيهًا

شكارة شعرية: 190 جنيهًا

دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا

زيت (1 لتر): 55 جنيهًا

سمن (1 كجم): 65 جنيهًا

سمن (2 كجم): 130 جنيهًا

الجبن الأبيض (1 كجم): 70 – 80 جنيهًا

الجبن الأبيض (500 جرام): 45 جنيهًا

كرتونة البيض: 160 جنيهًا

شاي حجم كبير: 50 جنيهًا

اللحم البلدي (1 كجم): 300 – 350 جنيهًا

الدواجن البيضاء (1 كجم): 75 – 80 جنيهًا

وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرات متنوعة لطرح السلع بأسعار مخفضة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب إقامة معارض للمواد الغذائية بأسعار تنافسية، ودعم التعاون مع المزارعين لتوفير منتجات محلية بأسعار مناسبة.

وتؤكد الأجهزة التنفيذية استمرار جهودها لضمان استقرار الأسواق وضبط الأسعار، بما يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على توافر السلع للمواطنين بشكل دائم في مختلف مراكز المحافظة.

وتشهد محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بمتابعة حركة الأسواق ومراقبة الأسعار، في ظل سعي الأجهزة التنفيذية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين دون ارتفاعات مفاجئة.

وتعمل الجهات المعنية على تكثيف حملات الرقابة وتشجيع المبادرات التي تستهدف توفير السلع بأسعار مخفضة، خاصة بالمناطق البعيدة. ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الأسر، مع تعزيز التعاون مع المزارعين والمنتجين المحليين لضمان تدفق السلع يوميًا في الأسواق.