نقيب أطباء الأسنان يحذر من زيادة أعداد الخريجين: الزيادة غير مدروسة

أكد الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، أن النقابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بعدم قيد خريجي الكليات الخاصة التي تتجاوز الأعداد المحددة لها رسميا، دون وجود مستشفيات جامعية تدريبية ملحقة بها.

وقال إيهاب هيكل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، انه نعمل على الحفاظ على مستوى المهنة ومصلحة المريض المصري الذي يستحق خدمة طبية على أعلى مستوى.

وتابع النقيب العام لأطباء الأسنان أن السوق المصري وصل إلى مرحلة التشبع الكامل، مؤكدا أن هناك زيادة في أعداد الخريجين بطريقة غير مدروسة.

وأشار إلى أن الأعداد الحالية تفوق احتياجات سوق العمل بأضعاف مضاعفة، حيث يوجد طبيب أسنان لكل ألف مواطن تقريباً، وهي نسبة تتخطى المعدلات العالمية المستقرة.