السفير المصري في اليونان يكشف تفاصيل حادث مركب الهجرة غير الشرعية الغارقة
لغز جديد يثير حيرة العلماء في مثلث برمودا .. ماذا حدث؟
هل حذر رسول الله من أكل الباذنجان ليلا؟.. انتبه لـ7 حقائق عجيبة
425 وظيفة تخصصية .. فرص عمل بوزارة الخارجية
لا للتدخين في الأماكن المغلقة .. غرامات وحبس للمخالفين بأمر القانون
عشبة غير متوقعة تحمى من أمراض القلب ومشكلة نسائية شهيرة
أي حد بيتكلم | رد مثير من أحمد مراد على انتقاد محمد صبحي لـ فيلم الست
آخر اتصال جمع الاخوات | شقيق إيهاب ضحية مركب اليونان: خدعني بحضور فرح في القاهرة.. وبعد 3 أيام اكتشفت سفره إلى ليبيا
بالتردد .. قنوات تنقل نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب
الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
بيع اللحوم | انفعال محافظ الإسكندرية على رئيس حي وسط لهذا السبب
حسام حسن يجهز زيزو لدور خاص أمام زيمبابوي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

نقيب أطباء الأسنان يحذر من زيادة أعداد الخريجين: الزيادة غير مدروسة

الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان
الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان
محمود محسن

أكد الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، أن النقابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بعدم قيد خريجي الكليات الخاصة التي تتجاوز الأعداد المحددة لها رسميا، دون وجود مستشفيات جامعية تدريبية ملحقة بها.

وقال إيهاب هيكل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، انه نعمل على الحفاظ على مستوى المهنة ومصلحة المريض المصري الذي يستحق خدمة طبية على أعلى مستوى.

وتابع النقيب العام لأطباء الأسنان أن السوق المصري وصل إلى مرحلة التشبع الكامل، مؤكدا أن هناك زيادة في أعداد الخريجين بطريقة غير مدروسة.

وأشار إلى أن الأعداد الحالية تفوق احتياجات سوق العمل بأضعاف مضاعفة، حيث يوجد طبيب أسنان لكل ألف مواطن تقريباً، وهي نسبة تتخطى المعدلات العالمية المستقرة.

إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان الأسنان مستشفيات جامعية التشبع

