يوسف رأفت: مسلسل «ميدتيرم» يلمس قضايا الشباب بصدق بعيدًا عن الافتعال |فيديو

أكد الفنان يوسف رأفت، أن مسلسل “ميدتيرم”، يلمس قضايا الشباب بصدق بعيدا عن الافتعال، مشيرا إلى أن الشخصيات المقدمة في العمل ليست مجرد خيال، بل هي انعكاس لنماذج حقيقية موجودة بالمجتمع.

وقال يوسف رأفت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن المشاهدين سيجدون أنفسهم في تفاصيل الشخصيات، خاصة فيما يتعلق بضغوط الدراسة.

وتابع الفنان يوسف رأفت، أن التنفيذ جاء بصورة بصرية ممتعة ومنمقة تناسب عقلية “الجيل زد”، وتبتعد عن الملل، مؤكدا أن رؤية المخرجة مريم أبو عوف كانت جيدة في كسر الصورة النمطية والتقليدية لجلسات العلاج أو الحديث عبر الهاتف.