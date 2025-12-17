قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية
المالية: مناخ الأعمال يتحسن.. وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر
سفير بريطانيا بالقاهرة: زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء قبل رمضان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. ماذا حدث في الساعات الأولى من فتح اللجان؟
الصحة تقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس
الأوقاف تنظم فعاليات واسعة لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع التضامن والمجلس القومي
بيزنق علينا هيقلبنا.. مطرية شهيرة تروي تفاصيل تهور سائق نقل أعلى دائري الجيزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

النفط يهوى وسط توقعات فائض المعروض وانفراجة في حرب أوكرانيا

وكالات

هبط خام "غرب تكساس" الوسيط إلى ما دون 55 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ فبراير 2021، مع ظهور مؤشرات على أن المعروض يفوق الطلب، في وقت قد يؤدي التقدم في محادثات السلام في أوكرانيا، إلى اتفاق يسمح بتدفق مزيد من النفط الروسي إلى الأسواق.

وقلّصت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بعض خسائرها، لتغلق منخفضة بنسبة 2.7% عند 55.27 دولاراً. 

كما هبط خام "برنت"، وهو المعيار العالمي، بنسبة 2.7% ليستقر عند 58.92 دولاراً.

و تتزايد مؤشرات الضعف عبر جانب المعروض في سوق النفط، مع دخول أسعار الخام في الشرق الأوسط نمطاً هبوطياً يُعرف باسم 
“كونتانغو” في وقت مبكر من أمس، الثلاثاء.

وكان الأمر ذاته قد حدث بالفعل لبعض الشحنات المباعة على ساحل خليج أمريكا، حيث أصبحت أسعار العقود قريبة الأجل أقل من العقود المخصصة للتسليم في فترات أبعد.

وعلى منحنى العقود الآجلة لخام "غرب تكساس"، كان عقد الشهر الأقرب يُتداول بفارق لا يتجاوز 9 سنتات فوق عقد الشهر الذي يليه.

ويبدو جانب الطلب هشاً على نحو مماثل، فقد تراجعت العلاوات المرتفعة على وقود مثل البنزين والديزل مقارنة بالنفط الخام، وهي العلاوات التي دعمت الأسعار الشهر الماضي.

وفي الوقت نفسه، أشار ضعف نمو الوظائف في الولايات المتحدة إلى تباطؤ محتمل في الطلب، ما أضاف ضغوطاً هبوطية إضافية على الأسعار.

حرب أوكرانيا النفط غرب تكساس مؤشرات أوكرانيا

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
انتخابات
محافظ الشرقية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
