أخبار البلد

زيارة أخوية لرئاسة الرهبنة الفرنسيسكانية إلى دير العذراء سيدة الانتقال بكوم أمبو

الرهبان الفرنسيسكان
الرهبان الفرنسيسكان
ميرنا رزق

في إطار المتابعة الرعوية، وتعزيز روح الشركة الأخوية، قام الأب فيليب فرج الله، الخادم الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر، يرافقه الأخ جرجس متى، عضو مجلس المشورة الرهباني، والمدبر المالي، بزيارة أخوية إلى دير العذراء سيدة الانتقال، بمدينة كوم أمبو، بمحافظة أسوان.

الالتزام برسالة الخدمة

شملت الزيارة لقاءات مع الرهبان والراهبات المقيمين بالدير، حيث تم تبادل الحديث حول أوضاع الخدمة الرهبانية، والرعوية، والاستماع إلى التحديات والاحتياجات، بما يعكس حرص الرئاسة الإقليمية على مرافقة الرهبان روحيًا، وإنسانيًا، وتعزيز روح الأخوّة، والتعاون داخل الجماعة الرهبانية.

كذلك، تفقد الأب فيليب فرج الله، والأخ جرجس متى مدرسة الآباء الفرنسيسكان، بكوم أمبو، واطلعا على سير العملية التعليمية، والخدمات المقدَّمة للطلاب، مؤكدين أهمية الدور التربوي، والتعليمي الذي تضطلع به الرهبنة في صعيد مصر، ورسالتها في خدمة الإنسان، وبناء الأجيال على القيم الإنسانية، والروحية.

وتأتي هذه الزيارة في سياق الزيارات الدورية التي تقوم بها رئاسة الرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، تأكيدًا على الالتزام برسالة الخدمة، والشهادة الإنجيلية، ودعم المؤسسات الرهبانية والتعليمية، وتعزيز الحضور الفرنسيسكاني في مختلف مناطق البلاد.

العذراء الرهبان الآباء الفرنسيسكان الرهبنة الفرنسيسكان الرهبنة الفرنسيسكانية

