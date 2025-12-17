قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأردن:إطلاق مشروع أممي – ياباني لتمكين شباب العقبة بمليون دولار

 أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، بالتعاون مع اليابان، إطلاق مشروع "منح الأمن المجتمعي" بمحافظة العقبة، وذلك ضمن إطار "مشروع تعزيز الأمن المجتمعي والقدرة على الصمود الاجتماعي والاقتصادي"، وبقيمة إجمالية تبلغ مليون دولار.


ويستهدف المشروع، الذي جرى إطلاقه في دار محافظة العقبة، تعزيز الأمن المجتمعي ورفع مستويات المرونة الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب توسيع الفرص المتاحة أمام الشباب في المحافظة.


ويرتكز المشروع على تمكين أكثر من 30 منظمة مجتمعية شريكة، من خلال آلية تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في العقبة، حيث تم تخصيص 500 ألف دولار لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة وتدخلات مجتمعية تشاركية، تلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلي.


ويهدف المشروع إلى ربط نحو 2500 مستفيد مباشر وغير مباشر من شباب وشابات العقبة بمتطلبات سوق العمل المتطور، وتزويدهم بالمهارات اللازمة في القطاعات المحورية، استنادا إلى دراسات بحثية ولقاءات ميدانية شملت عينة من 590 شابا وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما في مختلف مناطق المحافظة.


وقال السفير الياباني لدى الأردن، آساري هيديكي، إن توفير الفرص الاجتماعية والاقتصادية، ودعم المبادرات المجتمعية التي يقودها الشباب، وتعزيز القدرات المؤسسية، من شأنه ترسيخ التماسك الاجتماعي وتحسين الأمن المجتمعي، بما يسهم في الوقاية من جنوح الأحداث وبناء مجتمع أكثر أماناً ومرونة وازدهاراً في العقبة.


من جانبها، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، رنده أبو الحسن، التزام البرنامج بالعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء المحليين في العقبة لخلق فرص مستدامة للشباب، مشيرة إلى أن الاستثمار في مهاراتهم ودعم المنظمات المحلية يعزز المرونة ويسهم في إعداد جيل جديد من القادة والرياديين.


بدوره، شدد محافظ العقبة أيمن العوايشة على عمق العلاقات الثنائية المميزة مع اليابان، واصفاً إياها بالشراكة الاستراتيجية التي تسعى إلى توسيع مجالات التعاون، مؤكداً أهمية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالات التنمية والتخطيط والتحديث.

