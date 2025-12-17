قافلتان طبيتان لتقديم خدمات صحية ومجتمعية لأهالي الإسكندرية

نظمت الأجهزة التنفذية والخدمة في الإسكندرية ، قافلتين طبيتين خدميتين مجانيتين بعزبة " الزوايدة " بالظهير الريفي لحي أول المنتزة ، وجمعية بر الآمان بقرية" أبيس" بحي وسط.



وأكد حي أول المنتزة ، إقامة قافلة طبية متكاملة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية لأهالي عزبة الزوايدة، بالتنسيق مع منطقة المنتزة الطبية وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني.



وتضمنت القافلة توقيع الكشف الطبي على عدد كبير من الحالات في تخصصات الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة، إلى جانب متابعة الحمل، والكشف عن حالات السكر والضغط، مع صرف العلاج مجانًا لجميع الحالات.



وشاركت حملة "١٠٠ مليون صحة" في أعمال القافلة، للكشف المبكر عن أمراض الكُلى والسكر والضغط والأورام والاعتلال الكلوي، وشملت القافلة الكشف في تخصص النساء والتوليد ، وتركيب وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.



وشهدت القافلة تنظيم عدد من الندوات التوعوية، عن أهمية ترشيد استهلاك ، وخطورة الاستخدام غير الآمن للأكياس البلاستيكية، وأهمية المشاركة المجتمعية لدعم غير القادرين، والتعريف بالخدمات الإلكترونية، ومفاهيم التربية الإيجابية للأبناء ومسؤولية الوالدين نحو تنشئة الأبناء بأساليب سليمة قائمة على القيم والسلوك الإيجابي.



وتأتي القافلة الطبية في إطار حرص حي أول المنتزة على تعزيز الجهود الصحية والمجتمعية، والوصول بالخدمات الطبية والتوعوية إلى كافة المناطق، وخاصة المناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.



ونظم حي وسط ، قافلة طبية مجانية بجمعية بر الامان بقرية أبيس بالتنسيق مع منطقة وسط الطبية، وتم خلال القافلة ، تقديم الكشف والعلاج المجاني للمواطنين، وعقد ندوات عن تنظيم الأسرة ورأى الدين فيها وفوائد الرضاعة الطبيعية، وكيفية إصلاح الأعطال البسيطة بالمنزل.