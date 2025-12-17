تداول 16 ألف طن بضائع عامة بمواني البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر اليوم /الأربعاء /أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة بلغ 10 سفن، وتم تداول 16 ألف طن بضائع، و797 شاحنة، و101 سيارة.



وأوضح البيان أن حركة الواردات بلغت 6 آلاف طن بضائع، و407 شاحنات، و85 سيارة، فيما بلغت حركة الصادرات 10 آلاف طن بضائع، و390 شاحنة، و16 سيارة.



وسجل ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينة SCI BOL CHANGAN، بينما غادرت السفينتان "بوسيدون إكسبرس والحرية".



كما شهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع و224 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وسينا.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1960 راكبًا بموانيها المختلفة.