برلماني: الحكومة تحول الديَن من عبء مؤقت إلى استثمار طويل الأجل لدعم المواطنين

أكد محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن المرحلة الحالية ليست مجرد اختبار للأرقام الاقتصادية، بل اختبار لقدرة الدولة على تحويل السياسات المالية إلى أدوات لتعزيز التنمية البشرية وبناء الإنسان.

وأوضح موسى، أن الحكومة تسعى إلى تحويل الدين من عبء مؤقت إلى استثمار طويل الأجل يدعم النمو الاقتصادي والقدرة الإنتاجية، مع الحرص على أن ينعكس كل تمويل على جودة الخدمات وفرص العمل، بما يخفف الضغوط الاجتماعية على المواطنين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أدوات إدارة الدين المبتكرة، مثل مبادلة الديون وتحويل الالتزامات إلى مشروعات اجتماعية وبيئية، تمثل خطوة مهمة نحو الاستدامة المالية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وخدمة الإنسان قبل أي شيء آخر.

وشدد موسى، على أن نجاح السياسات الاقتصادية يُقاس بمدى قدرتها على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وليس بمجرد انخفاض أو ارتفاع أرقام الدين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل وفق رؤية متكاملة تربط التمويل بالنمو والاستثمار في الإنسان.

وأشار موسى، إلى أن المرحلة الحالية هي لحظة حاسمة لتثبيت أسس الاقتصاد المستدام، مع الالتزام بخطط واضحة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وضمان تحويل أي تحديات مالية مؤقتة إلى فرص للنمو طويل الأجل.