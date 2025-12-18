قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا | تحديد موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما
الداخلية تكشف حقيقة سرقة حديد كوبرى بالقاهرة
القبض على رجل وسيدة يوزعان رشاوى فى محيط لجنة انتخابية بالسويس
موعد مباراة الأردن والمغرب.. اعرف القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب
رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
رسميًا.. إقامة مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في مارس
لتثبيت الحمل ومنع النزيف.. الدواء تسحب تشغيلة لأشهر الادوية من الصدليات
وصول جثمان نيفين مندور لأداء صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص
أخبار التكنولوجيا | مميزات أغلى هواتف أبل iPhone fold .. أحدث باوربنك في 2025.. مواصفات iQOO Z11 Turbo Pro
موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر.. وقائمة العطلات الرسمية كاملة
نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور
الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية .. وتؤكد: هوية الأمة وصمام أمانها الفكري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الحكومة تحول الديَن من عبء مؤقت إلى استثمار طويل الأجل لدعم المواطنين

الاستثمار
الاستثمار
فريدة محمد

أكد محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن المرحلة الحالية ليست مجرد اختبار للأرقام الاقتصادية، بل اختبار لقدرة الدولة على تحويل السياسات المالية إلى أدوات لتعزيز التنمية البشرية وبناء الإنسان.

وأوضح موسى، أن الحكومة تسعى إلى تحويل الدين من عبء مؤقت إلى استثمار طويل الأجل يدعم النمو الاقتصادي والقدرة الإنتاجية، مع الحرص على أن ينعكس كل تمويل على جودة الخدمات وفرص العمل، بما يخفف الضغوط الاجتماعية على المواطنين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أدوات إدارة الدين المبتكرة، مثل مبادلة الديون وتحويل الالتزامات إلى مشروعات اجتماعية وبيئية، تمثل خطوة مهمة نحو الاستدامة المالية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وخدمة الإنسان قبل أي شيء آخر.

وشدد موسى، على أن نجاح السياسات الاقتصادية يُقاس بمدى قدرتها على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وليس بمجرد انخفاض أو ارتفاع أرقام الدين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل وفق رؤية متكاملة تربط التمويل بالنمو والاستثمار في الإنسان.

وأشار موسى، إلى أن المرحلة الحالية هي لحظة حاسمة لتثبيت أسس الاقتصاد المستدام، مع الالتزام بخطط واضحة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وضمان تحويل أي تحديات مالية مؤقتة إلى فرص للنمو طويل الأجل.

أدوات لتعزيز التنمية البشرية وبناء الإنسان الأعباء المالية التمويل بالنمو والاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى| هل الامتناع عن الصدقة بعد النية يُعد ذنبًا؟.. هل يجوز إعلان نية الصيام بعد الاستيقاظ من النوم؟.. هل يعظم الأجر عند الصلاة على الميت واتباعه حتى الدفن حال نزول المطر والوحل الشديد؟

محافظ المنيا خلال اللقاء

إنشاء مدارس جديدة في المنيا لهذا السبب .. وحل أزمات الضغط العالي

مشروع الصرف الصحي بالاشراف

تخدم 190 ألف مواطن .. افتتاح محطة معالجة الصرف بالأشراف البحرية

بالصور

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

عادل إمام
عادل إمام
عادل إمام

فيديو

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد