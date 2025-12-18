رئيس اقتصادية السويس يتفقد منطقة القنطرة غرب الصناعية.. جذب استثمارات لـ 48 مشروعًا تخلق 70 ألف فرصة عمل

تفقد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاءات المشروعات الصناعية واللوجستية والخدمية، بالإضافة لمستجدات أعمال البنية التحتية والمرافق الجاري تجهيزها بمواصفات عالمية، والتي تشمل محطات المياه، والغاز الطبيعي، والصرف والمعالجة، بالإضافة لمعدلات إنجاز الطرق الداخلية والبوابات، وكذلك متطلبات السلامة والصحية المهنية من شبكات ونظم مكافحة الحريق، وعوامل الاستدامة البيئية؛ وذلك تمهيدًا للافتتاحات المرتقبة بهذه المنطقة مطلع العام المقبل، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية للهيئة، والمستثمرين، والشركات العاملة.

واكد وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس تضع منطقة القنطرة غرب في مقدمة أولوياتها لما تشهده من نجاحات استثنائية مؤخرًا؛ حيث نجحت حتى الآن وفي أقل من عامين في جذب استثمارات بتعاقداتٍ نهائية لعدد 48 مشروعًا تشمل أنشطة صناعية ولوجستية وخدمية، تتيح نحو 70 ألف فرصة عمل مباشرة، ويبلغ حجم استثماراتها الإجمالي 1.325 مليار دولار، مؤكدًا أن الهيئة تستهدف توطين وتعميق الصناعة ونقل التكنولوجيا بالقنطرة غرب، تتكامل من خلالها سلاسل القيمة الكاملة لصناعات المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات المكملة لها، وكذلك الصناعات الغذائية.

وأضاف رئيس اقتصادية قناة السويس، أن العمل جارٍ على قدمٍ وساق بمنطقة القنطرة غرب الصناعية؛ لتحقيق قفزات بمعدلات الإنجاز لكافة مشروعات البنية التحتية والمرافق، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار بمنطقة القنطرة غرب التي تعدها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصبح مركزًا عالميًّا لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية تمثل الحل الناجز أمام المستثمرين لتعزيز تكامل سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما في ظل ما تتمتع به من الحوافز الاستثمارية المتميزة، وفي صدارتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والتكامل بين المواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، الذي يحقق نفاذية كاملة للأسواق العالمية.