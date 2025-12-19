البطاطس بالفراخ.. طريقة تحضير سهلة بخطوات بسيطة

تعد وجبة البطاطس بالفراخ من الأكلات الأساسية على مائدة الأسرة المصرية، لما تتميز به من طعم شهي وسهولة في التحضير، إلى جانب قيمتها الغذائية العالية.

ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة دون مجهود كبير.



خطوات التحضير:



تُنظف الفراخ جيدًا بالملح والخل والليمون، ثم تُشطف بالماء.

تُتبل الفراخ بالملح، الفلفل الأسود، بهارات الفراخ، البابريكا، الثوم والبصل البودر، مع عصير ليمونة وملعقتين من الزيت.

تُقشر البطاطس وتُقطع إلى مكعبات أو صوابع متوسطة الحجم.

تُرص البطاطس مع شرائح البصل والثوم في صينية، ثم تُوضع الفراخ فوقها.



يُضاف القليل من الماء أو الشوربة للحصول على صوص خفيف.

تُغطى الصينية وتُدخل فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة ساعة.



يُزال الغطاء في النهاية وتُشغل الشواية حتى تتحمر الفراخ وتأخذ لونًا ذهبيًا.



تُقدم البطاطس بالفراخ ساخنة بجانب الأرز أو السلطة.



وتعد هذه الوصفة خيارًا عمليًا وسريعًا يناسب الغداء أو العشاء، خاصة في الأيام المزدحمة.