النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية
حالة الطقس اليوم الجمعة .. انخفاض شديد في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح
سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025
الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق لدعم أوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو
فرنسا تبدأ عمليات التفتيش في قضايا فساد.. وتورط وزيرة الثقافة
بالألعاب النارية.. معركة بين أنصار مرشحي الانتخابات عقب إعلان النتيجة بالقنطرة
الطب 74% والهندسة 64%.. الحدود الدنيا بتنسيق جامعة الملك سلمان التيرم الثاني
أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا
مصر تترأس شبكة الصحة الحيوانية في البحر المتوسط لعام 2026
موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة
زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور
مرأة ومنوعات

البطاطس بالفراخ.. طريقة تحضير سهلة بخطوات بسيطة

وجبة البطاطس
وجبة البطاطس
ريهام قدري

تعد وجبة البطاطس بالفراخ من الأكلات الأساسية على مائدة الأسرة المصرية، لما تتميز به من طعم شهي وسهولة في التحضير، إلى جانب قيمتها الغذائية العالية. 

ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة دون مجهود كبير.


خطوات التحضير:


تُنظف الفراخ جيدًا بالملح والخل والليمون، ثم تُشطف بالماء.
تُتبل الفراخ بالملح، الفلفل الأسود، بهارات الفراخ، البابريكا، الثوم والبصل البودر، مع عصير ليمونة وملعقتين من الزيت.
تُقشر البطاطس وتُقطع إلى مكعبات أو صوابع متوسطة الحجم.
تُرص البطاطس مع شرائح البصل والثوم في صينية، ثم تُوضع الفراخ فوقها.


يُضاف القليل من الماء أو الشوربة للحصول على صوص خفيف.
تُغطى الصينية وتُدخل فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة ساعة.


يُزال الغطاء في النهاية وتُشغل الشواية حتى تتحمر الفراخ وتأخذ لونًا ذهبيًا.


تُقدم البطاطس بالفراخ ساخنة بجانب الأرز أو السلطة.


وتعد هذه الوصفة خيارًا عمليًا وسريعًا يناسب الغداء أو العشاء، خاصة في الأيام المزدحمة.

وجبة البطاطس بالفراخ صنية البطاطس بطاطس بالفراخ

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

الحد الأقصى للتحويل والسحب من إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. متى يبدأ المستأجر سداد فروق الإيجار القديم؟

شتاء

أربعينية الشتاء الباردة.. برودة قاسية تبدأ مبكرًا وتحذيرات عاجلة للمواطنين

محمد رمضان

هفضل أحب بلدي.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره بعد تأييد حبسه لمدة عامين

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

يارا السكري - أحمد العوضي

غالي علي جداً .. يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي

اصالة

تستاهل كل شيء حلو.. أصالة تهنئ شقيقها بعيد ميلاده

احمد العوضي

الأعلى مشاهد.. العوضي يروج لحلقته مع إسعاد يونس

النجمة جنات و الإعلامية يارا أحمد

جالي أنيميا من الحزن.. جنات تكشف أصعب فترات حياتها

بالصور

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك

احترس منها .. أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أميرة فتحي وعاطف عبداللطيف بندوة الفن والسياحة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف

من هو زوج نفين مندور

23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟

مصطفى ابو سريع

هنأت مصطفى أبو سريع.. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

واقعة المسن والفتاة بالمترو

أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

