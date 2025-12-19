ثقافة الإسكندرية يحتفي باليوم العالمي للغة العربية

نظم فرع ثقافة الإسكندرية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، أمس الخميس، حفلا فنيا لفرقة قصر التذوق للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو محمود أبوزيد ، في قصر ثقافة الأنفوشي.



وأقيم الحفل احتفالا باليوم العالمي للغة العربية، والذى يوافق 18 ديسمبر من كل عام ، وهو اليوم الذى اعتمدت فيه الأمم المتحدة اللغة العربية كلغة رسمية عام 1973 ، بوصفها لغة ثقافة وحضارة وفكر، تأكيدا على دورها فى تعزيز التنوع الثقافي واللغوى والحوار بين الشعوب.



وتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الأعمال الغنائية والموسيقية التى تعكس جماليات اللغة العربية وتراثها الفنى ، منها ثلاث سلامات، وألف ليلة وليلة، واهيم شوقا، والهوى غلاب، واحلف بسماها وبترابها، وجانا الهوى، واسمعونى.