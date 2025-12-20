قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مد أجل الحكم على 9 متهمين بخلية البساتين للغد

المستشار محمد السعيد الشربينى
المستشار محمد السعيد الشربينى
أحمد مهدي

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم مد أجل الحكم  علي 9 متهمين في القضية رقم 8409 لسنة 2025 جنايات البساتين، لجلسة الغد.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 10 يونيو 2023، المتهمون من الأول وحتى الثالث تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس المتهم الأول وتولي المتهمان قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي.

وتابع أمر الإحالة المتهمون من الرابع وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين من الرابع وحتي الأخير تهم تمويل الإرهاب.

جنايات البساتين المستشار محمد السعيد الشربينى البساتين اخبار الحوادث

