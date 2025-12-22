جامعة العاصمة تضع اللمسات الأخيرة للاحتفاء بـ اليوبيل الذهبي

عقدت جامعة العاصمة (حلوان سابقاً) برئاسة الدكتور السيد قنديل، الاجتماع التحضيري لبحث ومتابعة آخر الاستعدادات الجارية لإقامة احتفالية اليوبيل الذهبي للجامعة.

وذلك في إطار الحرص على خروج الاحتفالية بالشكل الذي يليق بتاريخ الجامعة العريق ومكانتها الأكاديمية والعلمية.

وتناول الاجتماع عرض ومناقشة محاور الكتاب التوثيقي لجامعة حلوان، والذي يوثق مسيرة الجامعة منذ نشأتها، و استعراض البرنامج العام للاحتفالية وما يتضمنه من فعاليات متنوعة.

وجرى الإجتماع برئاسة الدكتور أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة، والمدير التنفيذى لمجمع الفنون والثقافة، وبحضور كل من الدكتور محمود حامد المدير التنفيذى لشركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية، والدكتورة أمنية يحيى وكيل كلية الفنون الجميلة، والدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذى لنادي جامعة حلوان، والدكتور سامح جمال وكيل كلية السياحة والفنادق، إلى جانب مسئولى الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، ومكتب رئيس الجامعة، وفريق الميديا "حلوان بلس"، وذلك في إطار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لإنجاح هذه المناسبة التاريخية.

وناقش الاجتماع تنسيق العروض الفنية والموسيقية والاستعراضية، التى ستُقدم خلال الاحتفالية بمشاركة كليات التربية الموسيقية وعلوم الرياضة بنات، بما يعكس تميز الجامعة في المجالات الفنية والرياضية، ويبرز مواهب طلابها وقدراتهم الإبداعية.

كما تطرق الاجتماع إلى إعداد الفيلم الوثائقى عن جامعة حلوان، يتناول تاريخها العريق، وإنجازاتها، ويستعرض نماذج من الشخصيات البارزة والقيادات المؤثرة من خريجي الجامعة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى أغنية " ٥٠ سنة جامعة حلوان" المعدة خصيصاً لهذه المناسبة.



كما شمل مناقشة الخطة الإعلامية المقترحة لتغطية فعاليات اليوبيل الذهبي قبل وأثناء وبعد الاحتفالية، بما يضمن إبراز الحدث بالشكل الأمثل عبر مختلف المنصات الإعلامية.



وأكد الحضور أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتكامل الجهود بين جميع الكليات والقطاعات والإدارات المختلفة، للخروج باحتفالية تليق بمكانة جامعة حلوان، وتعكس مسيرتها الممتدة وريادتها في منظومة التعليم العالي.

جدير بالذكر أن جامعة العاصمة “حلوان سابقاً” تعد واحدة من الجامعات الحكومية الرائدة في مصر، حيث تأسست عام 1975، وتميزت منذ نشأتها بطابعها الفريد الذي يجمع بين التعليم الأكاديمي والتطبيقي والفني.

وتضم الجامعة مجموعة كبيرة من الكليات المتنوعة في مجالات الفنون، والهندسة، والعلوم، والعلوم الإنسانية، والتربية، والرياضة، والسياحة والفنادق، ما جعلها نموذجًا متكاملًا للجامعة الشاملة.

وقد أسهمت جامعة حلوان على مدار خمسين عامًا في تخريج أجيال من الكفاءات والقيادات التي كان لها دور بارز في مختلف قطاعات الدولة، ولا تزال تواصل رسالتها في دعم التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة.