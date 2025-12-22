قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الري ومحافظ جنوب سيناء يبحثان موقف مشروعات الموارد المائية بالمحافظة

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وذلك لمناقشة موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة، والضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية، وإجراءات مراقبة وحوكمة السحب من الآبار الجوفية، وإجراءات التعامل من الأنشطة التى يتم تنفيذها بالمنطقة الشاطئية بالمحافظة .

وقد أعرب الأستاذ الدكتور هانى سويلم عن ترحيبه باللواء دكتور خالد مبارك، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع كافة المحافظات فيما يخص إدارة الموارد المائية بنطاق كل محافظة، وخاصة عند التعامل مع المياه الجوفية العميقة التى تتطلب التعامل معها بطريقة علمية وحكيمة تمنع استنزاف المخزون الجوفى الغير متجدد، وأيضا التعامل مع الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة .

ومن جانبه .. أعرب اللواء الدكتور خالد مبارك، عن خالص شكره وتقديره للأستاذ الدكتور هانى سويلم، على ما تبذله الوزارة من جهود وتعاون مثمر مع المحافظة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس حرص الدولة على الإدارة الرشيدة للموارد المائية والحفاظ على الخزانات الجوفية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويخدم احتياجات المواطنين، مشيرا لأهمية هذا اللقاء فى قيام السيد المحافظ بنقل مطالب أهالي جنوب سيناء من البدو والمستثمرين للسيد الوزير .

وتم خلال الإجتماع مناقشة إجراءات إدارة الخزانات الجوفية بنطاق المحافظة، وإجراءات حصر الآبار الجوفية المخالفة التى تقوم بها أجهزة الوزارة، حيث تم الإتفاق على مواصلة حصر الآبار الجوفية بنطاق المحافظة، وإجراء الدراسات الفنية المطلوبة بشأنها، مع التأكيد على حائزى هذه الآبار بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للسير في إجراءات ترخيص الآبار طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة .

كما تم مناقشة مقترحات دراسة وتحديد إمكانات المياه الجوفية المتاحة بعدد من مواقع التجمعات البدوية بمناطق (أبو زنيمة - سانت كاترين - النقب - نويبع - طابا)، لتحديد إجراءات الاستفادة منها بشكل مستدام وآمن .

وقد أكد الدكتور سويلم على ضرورة استخدام نظم الري الحديث فى الأراضى الزراعية المعتمدة على المياه الجوفية بالمحافظة لترشيد المياه والحفاظ علي المخزون الجوفي بالمنطقة .

وفيما يخص الأعمال بالمنطقة الشاطئية .. فقد تم التأكيد على الإلتزام التام بقرارات اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء فيما يخص الأعمال بالمنطقة الشاطئية بكافة مناطق مدينة دهب، والالتزام بخط حظر الشاطئ طبقًا للخرائط المعتمدة من هيئة حماية الشواطئ، مع تشكيل لجنة مشتركة من هيئة حماية الشواطئ ومحافظة جنوب سيناء ووزارة البيئة، لمتابعة الموضوع من كافة الجوانب الفنية والقانونية .

كما تم الاتفاق على قيام هيئة حماية الشواطىء بدراسة موقف المنشآت الشاطئية (الكافتيريات) المقامة بمنطقة المشاية بمدينة دهب وبما يراعي الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، والإتفاق أيضا على التنسيق بين هيئة حماية الشواطئ والأجهزة المعنية بالمحافظة لدراسة المناطق الشاطئية الحرجة بالمحافظة وتحديد أولويات التنفيذ وفقًا للاعتبارات الفنية المتبعة .

وزارة الري والموارد المائية وزير الري الدكتور هانى سويلم

