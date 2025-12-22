المصري يتقدم بثلاثية على دكرنس في دور الـ32 بكأس مصر

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق المصري البورسعيدي على منافسه دكرنس بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس مصر.

تقدم كريم بامبو لصالح المصري البورسعيدي في الدقيقة 17 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل دكرنس عن طريق مصطفى صفوت في الدقيقة 23 من عمر المباراة.

وعاد المصري للتقدم في المباراة بهدف لمنذر طمين في الدقيقة 38 من زمن اللقاء، وأضاف عمر الساعي الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول .

تشكيل المصري البورسعيدي

أعلن التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي المصري، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة دكرنس بعد قليل، بمنافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، والتي تقام على استاد السويس الجديد.



وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شحاته

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، عمرو سعداوي

خط الوسط: محمود حمادة ، أحمد علي عامر، كريم بامبو، عمر الساعي، حسن علي

خط الهجوم: منذر طمين

بدلاء المصري

محمود حمدي، أحمد أيمن منصور، بونور موجيشا، زياد فرج، أحمد القرموطي، محمد الشامي والثلاثي الناشئ، أحمد شرف، محمود أشرف، عبد الوهاب نادر.