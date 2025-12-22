أعلن الكابتن نبيل الكوكي المدير الفني للنادى المصري تشكيل المصري لمباراة دكرنس بدور الـ 32 لبطولة كأس مصر.



وتضمن تشكيل فريق المصري الأساسي: محمد شحاتة لحراسة المرمى: كريم العراقي ، محمد هاشم، باهر المحمدي ، عمرو سعداوي لخط الظهر محمود حمادة ، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط .



وضم التشكيل كريم بامبو ، عمر الساعي ، حسن علي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد منذر طمين.

فيما جاءت قائمة بدلاء المصري لتضم محمود حمدي ، أحمد أيمن منصور ، بونور موجيشا ، زياد فرج ، أحمد القرموطي ، محمد الشامي والثلاثي الناشئ أحمد شرف ، محمود أشرف، عبد الوهاب نادر.