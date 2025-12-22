قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
المجلس الأوروبي يعلن التضامن مع الدنمارك بعد قرار ترامب بتعيين مبعوث خاص لـ جرينلاند
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

تواجد مصري بالقائمة.. 5 لاعبين في أمم إفريقيا أغلى من 13 منتخبا

أمم أفريقيا
أمم أفريقيا
أحمد أيمن

تُظهر أرقام السوق الحالية قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب ظاهرة لافتة من حيث القيمة السوقية الفردية للاعبين مقارنة بقيمة المنتخبات الوطنية نفسها. 

في موسم البطولة الحالية، هناك خمسة لاعبين بارزين تتفوق قيمتهم المالية مجتمعة على القيمة السوقية لـ 13 منتخباً مشاركاً في المسابقة، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين قيمة الفرد وقيمة الفرق الوطنية الأقل شهرة في القارة. 

كأس أمم أفريقيا 2025

انطلقت مساء أمس، في المغرب، بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 رسميا، وذلك بحفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

جدير بالذكر أن المباراة الافتتاحية للبطولة كانت بين المنتخب المستضيف للبطولة المغرب ونظيره جزر القمر، والتي انتهت بفوز أسود الأطلس بثنائية نظيفة.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة أمم أفريقيا في المغرب، حيث تمتد فعالياتها من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير بمشاركة 24 منتخبا.

وتضم بطولة كأس أمم إفريقيا إلى جانب منتخب مصر، كل من تونس، جزر القمر، المغرب، الجابون، بوتسوانا، نيجيريا، بينين، غينيا الاستوائية، الجزائر، أنجولا، السودان، كوت ديفوار، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، مالي، موزمبيق، الكاميرون، زيمبابوي، أوغندا، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو والسنغال.

أغلى لاعبي أمم أفريقيا 2025

يتصدر المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، قائمة أغلى خمسة لاعبين في البطولة بقيمة سوقية تبلغ حوالي 80 مليون يورو، وهي قيمة تضاعفت كثيرًا عن تقييمه قبل سنوات قليلة وتبرز أهميته كأحد نجوم كرة القدم الإفريقية والأكثر طلباً في السوق الأوروبية. 

يليه في الترتيب ثنائي قوي هما بريان مبومو من مانشستر يونايتد وفيكتور أوسيمين، مهاجم غلطة سراي التركي، كل منهما بقيمة سوقية تبلغ 75 مليون يورو تقريباً، حيث يمثل هذا الثنائي قوة هجومية كبيرة بالنسبة لمنتخبات الكاميرون ونيجيريا.

في المركز الثالث يأتي المصري عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، بقيمة تقدر 65 مليون يورو، بينما يكمل الكاميروني كارلوس باليبا القائمة بقيمة سوقية بلغت 60 مليون يورو، ليصل إجمالي قيمة هؤلاء الخمسة إلى نحو 355 مليون يورو. 

هذه القيمة الفردية الكبيرة تعكس قدرات ومكانة هؤلاء اللاعبين في أنديتهم الأوروبية الكبرى، حيث يتم تقييمهم وفق عوامل مختلفة مثل الأداء الفردي، العمر، والعقد مع الأندية، وهو ما يظهر بشكل واضح في سوق الانتقالات الدولية. 

بالمقابل، هناك 13 منتخباً مشاركاً في البطولة بقيم سوقية إجمالية أقل من هؤلاء اللاعبين الخمسة مجتمعين، من بينها منتخبات ذات تاريخ مثل تونس (قيمة لاعبيه حوالي 69 مليون يورو)، وأنجولا، وجنوب إفريقيا، وكذلك منتخبات أقل شهرة مثل الجابون، موزمبيق، وزامبيا. 

وتتراوح القيمة السوقية لهذه المنتخبات بين مستويات منخفضة جداً تصل إلى بضعة ملايين يورو فقط في بعض الحالات. 

أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا أمم أفريقيا 2025 عمر مرموش أغلى لاعبي أفريقيا منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

التسبيح الذي يعادل الصيام

ما هو التسبيح الذي يعادل الصيام في رجب؟.. انتبه لـ5 حقائق عنه

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

أشرف صبحي

قبل بداية مشوار المنتخب في كأس أمم أفريقيا..أشرف صبحي يوجه طلبًا للأسرة المصرية والشباب

مهيب عبد الهادي

بطولة كأس الأمم الإفريقية.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا للجماهير

ايمن اشرف

أيمن أشرف: بالتوفيق لمنتخبنا الوطني

محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة فاقوس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات ومراجعة تراخيص التندات وإزالتها فوراً بفاقوس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة
أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة
أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

رئيس مياه الشرقية يتابع سير العمل بمحطة معالجة العصلوجي بالزقازيق

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

