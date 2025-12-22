تواجد مصري بالقائمة.. 5 لاعبين في أمم إفريقيا أغلى من 13 منتخبا

تُظهر أرقام السوق الحالية قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب ظاهرة لافتة من حيث القيمة السوقية الفردية للاعبين مقارنة بقيمة المنتخبات الوطنية نفسها.

في موسم البطولة الحالية، هناك خمسة لاعبين بارزين تتفوق قيمتهم المالية مجتمعة على القيمة السوقية لـ 13 منتخباً مشاركاً في المسابقة، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين قيمة الفرد وقيمة الفرق الوطنية الأقل شهرة في القارة.

كأس أمم أفريقيا 2025

انطلقت مساء أمس، في المغرب، بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 رسميا، وذلك بحفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

جدير بالذكر أن المباراة الافتتاحية للبطولة كانت بين المنتخب المستضيف للبطولة المغرب ونظيره جزر القمر، والتي انتهت بفوز أسود الأطلس بثنائية نظيفة.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة أمم أفريقيا في المغرب، حيث تمتد فعالياتها من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير بمشاركة 24 منتخبا.

وتضم بطولة كأس أمم إفريقيا إلى جانب منتخب مصر، كل من تونس، جزر القمر، المغرب، الجابون، بوتسوانا، نيجيريا، بينين، غينيا الاستوائية، الجزائر، أنجولا، السودان، كوت ديفوار، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، مالي، موزمبيق، الكاميرون، زيمبابوي، أوغندا، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو والسنغال.

أغلى لاعبي أمم أفريقيا 2025

يتصدر المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، قائمة أغلى خمسة لاعبين في البطولة بقيمة سوقية تبلغ حوالي 80 مليون يورو، وهي قيمة تضاعفت كثيرًا عن تقييمه قبل سنوات قليلة وتبرز أهميته كأحد نجوم كرة القدم الإفريقية والأكثر طلباً في السوق الأوروبية.

يليه في الترتيب ثنائي قوي هما بريان مبومو من مانشستر يونايتد وفيكتور أوسيمين، مهاجم غلطة سراي التركي، كل منهما بقيمة سوقية تبلغ 75 مليون يورو تقريباً، حيث يمثل هذا الثنائي قوة هجومية كبيرة بالنسبة لمنتخبات الكاميرون ونيجيريا.

في المركز الثالث يأتي المصري عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، بقيمة تقدر 65 مليون يورو، بينما يكمل الكاميروني كارلوس باليبا القائمة بقيمة سوقية بلغت 60 مليون يورو، ليصل إجمالي قيمة هؤلاء الخمسة إلى نحو 355 مليون يورو.

هذه القيمة الفردية الكبيرة تعكس قدرات ومكانة هؤلاء اللاعبين في أنديتهم الأوروبية الكبرى، حيث يتم تقييمهم وفق عوامل مختلفة مثل الأداء الفردي، العمر، والعقد مع الأندية، وهو ما يظهر بشكل واضح في سوق الانتقالات الدولية.

بالمقابل، هناك 13 منتخباً مشاركاً في البطولة بقيم سوقية إجمالية أقل من هؤلاء اللاعبين الخمسة مجتمعين، من بينها منتخبات ذات تاريخ مثل تونس (قيمة لاعبيه حوالي 69 مليون يورو)، وأنجولا، وجنوب إفريقيا، وكذلك منتخبات أقل شهرة مثل الجابون، موزمبيق، وزامبيا.

وتتراوح القيمة السوقية لهذه المنتخبات بين مستويات منخفضة جداً تصل إلى بضعة ملايين يورو فقط في بعض الحالات.