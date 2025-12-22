مصرع سيدة ونجلها وإصابة أطفالها الثلاث فى حادث تصادم بأسوان

لقيت سيدة ونجلها مصرعهما، فيما أصيب 3 من أطفالها نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ومركبة توك توك بالطريق الواصل بين قريتى عنيبة ومصمص شمال شرق أسوان.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل لا تحمل لوحات معدنية ومحملة بعدد من الجراكن البلاستيكية، ومركبة توك توك عند الطريق الواصل بين قريتي عنيبه ومصمص التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.