تحقيقات وملفات

عدوية شعبان عبدالرحيم يهاجم خطوبة ابنة شقيقه لكروان مشاكل: عزوني ومحدش يباركلي

كروان مشاكل وخطيبته
كروان مشاكل وخطيبته
أحمد العيسوي

أثار الفنان الشعبي عدوية شعبان عبدالرحيم موجة واسعة من الجدل والحزن بين متابعيه، بعد تعليقاته الأخيرة التي عبّر فيها عن استيائه الشديد من ارتباط ابنة شقيقه سيد بشخص يُدعى "كروان مشاكل". تصريحات عدوية جاءت حادة وصريحة، تعكس حالة غضب وصدمة مما اعتبره قرارًا غير مناسب ولا يليق بتاريخ الأسرة واسمها الفني.

صدمة ورفض علني للخطبة
عدوية بدا غير مصدق لخبر موافقة شقيقه على الخطبة، مؤكدًا أن الأسرة تحمل تاريخًا فنيًا معروفًا، وأن ارتباط ابنة شقيقه بشخص مثل "كروان مشاكل" يعد أمرًا غير مقبول بالنسبة له. وقال الفنان الشعبي في تصريحاته: "إحنا لينا اسمنا، دا ينفع؟"، معبرًا عن استغرابه من موقف شقيقه وعدم تفهمه لاعتراضه.

رد شقيقه يشعل الخلاف
وبحسب حديثه، حاول عدوية التواصل مع شقيقه سيد للتعبير عن اعتراضه، إلا أن الرد جاء صادمًا، حيث قيل له: "ملكش دعوة". هذا الرد زاد من وطأة الخلاف داخل العائلة، ودفع عدوية للتعبير علنًا عن حزنه وغضبه، مؤكدًا أنه لا يرغب في تلقّي التهاني بالخطبة، بل دعا الجمهور إلى مواساته قائلاً: "محدش يكلمني يباركلي، عزوني".

دعاء وغضب
عدوية اختتم حديثه بعبارة تكررت أكثر من مرة: "حسبي الله ونعم الوكيل"، في إشارة واضحة إلى غضبه العميق وشعوره بالخذلان من شقيقه وقرار الأسرة.


ورغم عدم صدور أي تعليق من الشقيق أو العروس حتى الآن، إلا أن تصريحات عدوية سلطت الأضواء على الخلاف العائلي وفتحت باب التساؤلات حول مستقبل تلك الخطبة، في انتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة من تطورات.
 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا مجموعة من الفيديوهات المتعلقة بخطوبة كروان مشاكل على ابنة شقيق الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، مما أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين، ولاقت الفيديوهات اهتمامًا كبيرًا نظرًا لارتباط الحدث باسم العائلة وكونه جزءًا من حياة الفنان الراحل. وزاد الاهتمام بالخبر مع انقسام الآراء بين من يرى أن الخطبة شأن عائلي خاص، وبين من يعتقد أن ارتباط الحدث باسم العائلة يجعل من الطبيعي أن يحظى بتفاعل إعلامي وشعبي ملحوظ.

كروان مشاكل شعبان عبدالرحيم عدوية الفيديوهات الشقيق

