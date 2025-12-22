متحدث الرياضة: قرار بتعميم مراكز الطب الرياضي المتخصصة بكل المحافظات

قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن المنظومة الرياضية في مصر تشهد تحولًا مهمًا في التعامل مع صحة اللاعبين، مؤكدًا أن الرياضة لا تتعلق فقط بالبطولات والكؤوس، بل بحماية أرواح الأبناء داخل الملاعب.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن تكرار الحوادث المفاجئة التي يتعرض لها بعض اللاعبين الشباب دفع الوزارة إلى فتح ملف الكشف الطبي الشامل، باعتباره إجراءً وقائيًا حقيقيًا يهدف إلى منع الأزمات قبل وقوعها، وليس مجرد روتين إداري.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة، ومنذ صدور الكود الطبي الجديد، أعادت هيكلة منظومة الطب الرياضي لتخضع لإشراف متخصصين وبالتعاون الكامل مع وزارة الصحة.

وأشار إلى أن الكشوف الطبية التي تُجرى في مراكز الطب الرياضي تشمل فحوصات دقيقة للقلب والصدر والبطن، والتحاليل الخاصة بضغط الدم والسكر والكوليسترول وإنزيمات القلب، فضلًا عن الأشعة والفحوصات المعتمدة، مع إصدار تقارير طبية رسمية يُبنى عليها قرار السماح بممارسة الرياضة.