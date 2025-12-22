متوترة| لميس الحديدي تنهي الحلقة مبكرا بعد هدف زيمبابوي

علقت الإعلامية لميس الحديدي على استقبال منتخب مصر الهدف الأول في مباراة زيمبابوي، خلال اللقاء المقام ضمن مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، قائلة: "ملوش أي لزمة، خطأ دفاعي وباين وواضح".



تابعت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار قائلة:"فاضل خمس دقائق على مدة الحلقة، لكني سأنهيها مبكرا، وهذه ليست عادتي دائما، لكن التوتر اللي أنا فيه، خاصة بعد الهدف الأول، وكان هييجي فينا جون تاني وأنا بتفرج على الماتش، فمش قادرة أركز، فبعتذر، فاضل خمس دقايق وسأنهي الحلقة مبكرا".

أكملت الإعلامية لميس الحديدي، أن :" زيمبابوي هاجمة بشكل كبير وكان هييجي جون تاني، فيه عشوائية في الأداء، والباصات كلها مش منضبطة، فيه مشكلة كبيرة في الأداء، إحنا مش بنوصل، ولما بنوصل ما فيش حد بيهدف، وده أضعف فريق ممكن نقابله في المجموعة، زيمبابوي".