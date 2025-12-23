النفط يتراجع بعد مكاسب قوية مع ترقب مصير الخام الفنزويلي

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت مكاسب تجاوزت 2% في الجلسة السابقة، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة احتمال بيع شحنات من الخام الفنزويلي التي احتجزتها، في وقت أسهمت فيه زيادة الهجمات الأوكرانية على السفن والموانئ الروسية في تصاعد المخاوف بشأن تعطل الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.2%، إلى 61.92 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.2%، إلى 57.88 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان قد أنهيا الجلسة السابقة على ارتفاع بأكثر من 2%، مسجلين مكاسب قوية، إذ حقق خام برنت أفضل أداء يومي له في نحو شهرين، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أكبر ارتفاع يومي له منذ 14 نوفمبر تشرين الثاني.

وفي إطار حملة الضغط على فنزويلا، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة قد تحتفظ بالنفط الذي احتجزته قبالة السواحل الفنزويلية خلال الأسابيع القليلة الماضية، أو قد تلجأ إلى بيعه.

وأضاف ترامب: «ربما سنبيعه، وربما سنحتفظ به»، مشيراً إلى أن هذا النفط قد يُستخدم أيضاً لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة. كما أكد أنه سيكون من الحكمة أن يتنحى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن السلطة

من جانبه، قال بنك باركليز في مذكرة صدرت أمس الاثنين إنه حتى في حال تراجعت صادرات النفط الفنزويلية إلى الصفر على المدى القريب، فمن المرجح أن تظل أسواق النفط مزودة بإمدادات كافية خلال النصف الأول من عام 2026.

ومع ذلك، تشير تقديرات البنك إلى أن فائض النفط العالمي سيتقلص إلى نحو 700 ألف برميل يومياً في الربع الأخير من عام 2026، محذراً من أن أي اضطراب ممتد قد يؤدي إلى تشديد السوق واستنزاف الزيادات الأخيرة في المخزونات.

في غضون ذلك، تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات على منشآت حيوية في البحر الأسود، الذي يُعد مسار تصدير رئيسياً للبلدين. وقصفت القوات الروسية ميناء أوديسا الأوكراني المطل على البحر الأسود في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، ما ألحق أضراراً بمرافق الميناء وإحدى السفن، في ثاني هجوم يستهدف المنطقة خلال أقل من 24 ساعة.

كما أعلنت السلطات الروسية، أمس الاثنين، أن هجوماً بطائرات مسيّرة أوكرانية تسبب في أضرار لسفينتين ورصيفين، وأشعل حريقاً في بلدة تقع ضمن منطقة كراسنودار.