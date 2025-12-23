قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مباريات منتخب مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا بعد عبور زيمبابوي
مأساة بحدائق أكتوبر.. تفاصيل مصرع عروسين بعد أسبوع من الزفاف بسبب الغاز
إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات الاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الرام
مطار مرسى علم يستقبل 7 آلاف سائح على متن 40 رحلة دولية اليوم
نتنياهو يطلب وقف محاكمته لمدة نصف ساعة للمشاركة في مشاورات أمنية
استعدادات لبدء المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.. تفاصيل
شوبير: الفوز على زيمبابوي بداية جيدة.. ومباراة جنوب إفريقيا حاسمة
ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه
المشاط: نتطلع إلى شراكات أوسع مع أرمينيا لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة
شوبير: مباراة زيمبابوي منحت محمد صلاح دفعة معنوية قوية
قافلة المساعدات الـ100 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

النفط يتراجع بعد مكاسب قوية مع ترقب مصير الخام الفنزويلي

النفط
النفط
وكالات

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت مكاسب تجاوزت 2% في الجلسة السابقة، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة احتمال بيع شحنات من الخام الفنزويلي التي احتجزتها، في وقت أسهمت فيه زيادة الهجمات الأوكرانية على السفن والموانئ الروسية في تصاعد المخاوف بشأن تعطل الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.2%، إلى 61.92 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.2%، إلى 57.88 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان قد أنهيا الجلسة السابقة على ارتفاع بأكثر من 2%، مسجلين مكاسب قوية، إذ حقق خام برنت أفضل أداء يومي له في نحو شهرين، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أكبر ارتفاع يومي له منذ 14 نوفمبر تشرين الثاني.

وفي إطار حملة الضغط على فنزويلا، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة قد تحتفظ بالنفط الذي احتجزته قبالة السواحل الفنزويلية خلال الأسابيع القليلة الماضية، أو قد تلجأ إلى بيعه.

وأضاف ترامب: «ربما سنبيعه، وربما سنحتفظ به»، مشيراً إلى أن هذا النفط قد يُستخدم أيضاً لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة. كما أكد أنه سيكون من الحكمة أن يتنحى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن السلطة

من جانبه، قال بنك باركليز في مذكرة صدرت أمس الاثنين إنه حتى في حال تراجعت صادرات النفط الفنزويلية إلى الصفر على المدى القريب، فمن المرجح أن تظل أسواق النفط مزودة بإمدادات كافية خلال النصف الأول من عام 2026.

ومع ذلك، تشير تقديرات البنك إلى أن فائض النفط العالمي سيتقلص إلى نحو 700 ألف برميل يومياً في الربع الأخير من عام 2026، محذراً من أن أي اضطراب ممتد قد يؤدي إلى تشديد السوق واستنزاف الزيادات الأخيرة في المخزونات.

في غضون ذلك، تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات على منشآت حيوية في البحر الأسود، الذي يُعد مسار تصدير رئيسياً للبلدين. وقصفت القوات الروسية ميناء أوديسا الأوكراني المطل على البحر الأسود في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، ما ألحق أضراراً بمرافق الميناء وإحدى السفن، في ثاني هجوم يستهدف المنطقة خلال أقل من 24 ساعة.

كما أعلنت السلطات الروسية، أمس الاثنين، أن هجوماً بطائرات مسيّرة أوكرانية تسبب في أضرار لسفينتين ورصيفين، وأشعل حريقاً في بلدة تقع ضمن منطقة كراسنودار.

نفط سعر اليوم ميناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

أمم أفريقيا

الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل كأس أمم إفريقيا 2025.. من هو؟

كريم محمود عبد العزيز

انتهاء الثقة.. كريم محمود عبد العزيز يكشف أبرز أسباب الطلاق

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

تكافل وكرامة

يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة

مباراة منتخب مصر وزيمبابوي

احتفل بهدف الخصم.. مشجع مصري يثير الجدل في مباراة المنتخب أمام زيمبابوي

ترشيحاتنا

أطباء بلا حدود

"أطباء بلا حدود" تطالب بالضغط على إسرائيل لتخفيف قيودها على المنظمات الإنسانية في غزة

مقاتلات إف 16

3 قتلى بقصف روسي على كييف.. وتحرك للمقاتلات البولندية

الجيش اللبناني

الاحتلال يتهم الجيش اللبناني بالتعاون مع حزب الله

بالصور

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد