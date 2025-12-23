قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدبلوماسية المصرية في 2025.. عام ترسيخ الاستقرار وحماية الأمن القومي العربي
الجيش اللبناني يعلن إستسهاد أحد عناصره في غارة لقوات الاحتلال على صيدا
البورصة المصرية تفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات
محمد صلاح المنقذ.. قائد حمل حلم المونديال وأعاد الأمل في أمم أفريقيا
بدء نقل ألواح مركب خوفو الثانية تمهيدًا لإعادة تركيبها بالمتحف المصري الكبير.. صور
مباريات منتخب مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا بعد عبور زيمبابوي
مأساة بحدائق أكتوبر.. تفاصيل مصرع عروسين بعد أسبوع من الزفاف بسبب الغاز
إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات الاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الرام
مطار مرسى علم يستقبل 7 آلاف سائح على متن 40 رحلة دولية اليوم
نتنياهو يطلب وقف محاكمته لمدة نصف ساعة للمشاركة في مشاورات أمنية
استعدادات لبدء المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.. تفاصيل
شوبير: الفوز على زيمبابوي بداية جيدة.. ومباراة جنوب إفريقيا حاسمة
تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات جديدة ..«الصحة» توضح| فيديو

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار، أن هناك اهتمامًا وتوجيهًا رئاسيًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع وتيرة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، والعمل على ضم أكبر عدد ممكن من المحافظات، بما يضمن استفادة أوسع للمواطنين من خدمات المنظومة.

5.2 مليون مستفيد في 6 محافظات بنسبة تسجيل 82%

وأوضح عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل حزمة متكاملة من الخدمات الصحية، تبدأ من الكشف والعلاج داخل وحدات الرعاية الأولية، مرورًا بالإحالة إلى المستشفيات عند الحاجة، وتشمل جميع التخصصات الطبية دون تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية.

وأشار إلى أن تطبيق المنظومة أسهم بشكل ملحوظ في خفض معدلات الإنفاق الصحي في المحافظات التي جرى تطبيقها بها بالكامل، لافتًا إلى أن الخدمات تشمل التدخلات الجراحية، والأشعة، والتحاليل والفحوصات، والرعاية المركزة، وصولًا إلى العمليات الكبرى مثل زراعة الأعضاء والكلى والكبد، وجراحات القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحات المخ والأعصاب، والأورام، والعظام والعيون، فضلًا عن زراعة القوقعة للأطفال.

وأضاف أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعمل حاليًا في 6 محافظات، ويبلغ عدد المستفيدين نحو 5 ملايين و200 ألف مواطن، بنسبة تسجيل تصل إلى 82% من إجمالي السكان المستهدفين. كما أشار إلى بدء العمل بالمرحلة الثانية في 5 محافظات هي: المنيا، ومطروح، ودمياط، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، مع دراسة ضم محافظة الإسكندرية نظرًا لكثافتها السكانية المرتفعة.

وتابع عبد الغفار أن محافظة المنيا تم اختيارها لتكون أولى محافظات المرحلة الثانية، ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي خلال الربع الأول من العام المقبل، موضحًا أن تنفيذ المرحلة يعتمد على عدة محاور رئيسية، تشمل تطوير البنية التحتية والإنشاءات، والتجهيزات الطبية وغير الطبية، والتحول الرقمي والميكنة، إلى جانب توفير كوادر بشرية مؤهلة ومدربة.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى الاجتماع الذي عُقد أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وهيئات التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الاجتماع حمل رسائل طمأنة للمواطنين، أبرزها التأكيد على أن منظومة التأمين الصحي الشامل ومبادرة «حياة كريمة» تأتيان على رأس أولويات الدولة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية من خلال زيادة المخصصات بالتعاون مع وزارة المالية.

