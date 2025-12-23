كأس عاصمة مصر| وادي دجلة يتقدم على مودرن سبورت بهدف نظيف

أنتهى الشوط الأول من عمر مباراة مودرن سبورت و وادي دجلة بتقدم الأخير بهدف دون رد، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا على ملعب ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة كأس عاصمة مصر.



وأحرز حمزة حسن هدف تقدم وادي دجلة في الدقيقة ١٩

وجاء تشكيل مودرن سبورت كالتالي:"

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف



خط الدفاع: محمد دسوقي، طارق سيد، عماد حمدي، محمود شعبان

خط الوسط: غنام محمد، محمد مسعد ، محمد صبري ، محمد هلال، أدم رجم

هجوم: جودوين شيكا

بينما جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:-

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: محمود عادل أحمد دحرج سيف تقا أحمد داهش

خط الوسط: إسلام كاكو محمد عبدالعاطي هشام محمد

خط الهجوم: محمد عبد الرحيم حمزة حسان أحمد فاروق