قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا تهاجم تصريحات نتنياهو وتصفها بـ النهج الهستيري
بعد واقعة تصوير أحمد الفيشاوي.. الإفتاء: لا يجوز شرعا التقاط الصور دون إذن
وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية
الفريق أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس بنسبة 19% منذ أكتوبر
السفير دياب اللوح: الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة والقدس كارثية
وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون
أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة
منتخب مصر يبدأ استعدادات مواجهة جنوب أفريقيا
ننشر أسماء المكرمين من الوزراء والعلماء باحتفالية عيد العلم الـ20 بجامعة القاهرة
شغل مدربين.. ماذا قال حسام حسن للاعبي منتخب مصر في مباراة زيمبابوي؟
لا هيمنة ولا أغلبية .. طارق خضر يكشف لـ«صدى البلد» ملامح البرلمان المقبل
باشر أعمال الإنقاذ.. محافظ الجيزة يتفقد مصابي عقار إمبابة المنهار بالمستشفى .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تسارع النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الثالث

الاقتصاد الامريكي
الاقتصاد الامريكي
أ ش أ

سجل الاقتصاد الأمريكي نمواً أسرع من المتوقع في الربع الثالث، مدفوعاً بقوة إنفاق المستهلكين، إلا أن الزخم يبدو أنه تراجع في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والإغلاق الحكومي الأخير.


وقالت مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في تقديره الأولي الصادر يوم الثلاثاء إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 4.3% خلال الربع الثالث، مقارنة بنمو بلغ 3.8% في الربع الثاني. 


وجاء صدور البيانات متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً، ما يجعلها أقل تعبيراً عن الوضع الحالي، وارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 3.5% في الربع الثالث، بعد زيادة بلغت 2.5% في الربع الثاني، مدفوعاً جزئياً باندفاع المستهلكين لشراء السيارات الكهربائية قبل انتهاء الإعفاءات الضريبية في 30 سبتمبر، قبل أن تتراجع مبيعات السيارات في أكتوبر ونوفمبر، وفقا لمنصة "انفستنج" الإقتصادية.


وقدر مكتب الميزانية في الكونجرس أن الإغلاق الحكومي قد يقتطع ما بين نقطة مئوية ونقطتين مئويتين من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، مع خسائر دائمة تتراوح بين 7 و14 مليار دولار.


وأشارت استطلاعات إلى أن إنفاق المستهلكين تقوده الأسر ذات الدخل المرتفع، مستفيدة من طفرة سوق الأسهم، في حين تعاني الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل من ارتفاع تكاليف المعيشة الناتج عن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، ما أوجد ما يصفه الاقتصاديون بـ"اقتصاد على شكل حرف كيه".


وفيما تمكنت الشركات الكبرى من استيعاب أثر الرسوم والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لا تزال الشركات الصغيرة تحت ضغط. كما أسهمت سياسات ترامب في تفاقم أزمة القدرة على تحمل التكاليف، في وقت يواجه فيه المستهلكون فواتير طاقة أعلى وارتفاعاً متوقعاً في أقساط التأمين الصحي في عام 2026.


وفي هذا السياق، خفض الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.50%–3.75%، لكنه أشار إلى أن خفضاً إضافياً غير مرجح في المدى القريب.
 

لاقتصاد الأمريكي المستهلكين إنفاق تكاليف المعيشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

بالصور

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يلتقي مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية الجديد لتهنئته بمهام عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

المزيد