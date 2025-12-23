تسارع النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الثالث

سجل الاقتصاد الأمريكي نمواً أسرع من المتوقع في الربع الثالث، مدفوعاً بقوة إنفاق المستهلكين، إلا أن الزخم يبدو أنه تراجع في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والإغلاق الحكومي الأخير.



وقالت مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في تقديره الأولي الصادر يوم الثلاثاء إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 4.3% خلال الربع الثالث، مقارنة بنمو بلغ 3.8% في الربع الثاني.



وجاء صدور البيانات متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً، ما يجعلها أقل تعبيراً عن الوضع الحالي، وارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 3.5% في الربع الثالث، بعد زيادة بلغت 2.5% في الربع الثاني، مدفوعاً جزئياً باندفاع المستهلكين لشراء السيارات الكهربائية قبل انتهاء الإعفاءات الضريبية في 30 سبتمبر، قبل أن تتراجع مبيعات السيارات في أكتوبر ونوفمبر، وفقا لمنصة "انفستنج" الإقتصادية.



وقدر مكتب الميزانية في الكونجرس أن الإغلاق الحكومي قد يقتطع ما بين نقطة مئوية ونقطتين مئويتين من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، مع خسائر دائمة تتراوح بين 7 و14 مليار دولار.



وأشارت استطلاعات إلى أن إنفاق المستهلكين تقوده الأسر ذات الدخل المرتفع، مستفيدة من طفرة سوق الأسهم، في حين تعاني الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل من ارتفاع تكاليف المعيشة الناتج عن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، ما أوجد ما يصفه الاقتصاديون بـ"اقتصاد على شكل حرف كيه".



وفيما تمكنت الشركات الكبرى من استيعاب أثر الرسوم والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لا تزال الشركات الصغيرة تحت ضغط. كما أسهمت سياسات ترامب في تفاقم أزمة القدرة على تحمل التكاليف، في وقت يواجه فيه المستهلكون فواتير طاقة أعلى وارتفاعاً متوقعاً في أقساط التأمين الصحي في عام 2026.



وفي هذا السياق، خفض الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.50%–3.75%، لكنه أشار إلى أن خفضاً إضافياً غير مرجح في المدى القريب.

