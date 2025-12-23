قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة بدر: السماح بتخرج المتفوقين من كليات التجارة خلال 3 سنوات ضرورة لمواكبة النظم الأوروبية

حسام الفقي

أكد الدكتور عمرو الإتربي، نائب رئيس جامعة بدر بالقاهرة وعضو لجنة قطاع الدراسات التجارية، أهمية إتاحة الفرصة لطلاب كليات التجارة المتفوقين للتخرج خلال ثلاث سنوات بدلًا من أربع، أسوة بما هو مطبق في كليات التجارة بالجامعات الأوروبية من خلال نظام الساعات المعتمدة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه أصبح ضرورة لمواكبة التطورات العالمية في نظم التعليم الجامعي.


وأوضح الإتربي، خلال اجتماع لجنة القطاع التجاري المنعقد على هامش المؤتمر الدولي الأول لكلية التجارة جامعة عين شمس، أن اللائحة الجديدة لقطاع الدراسات التجارية تسمح بالفعل بتطبيق نظام التخرج خلال ثلاث سنوات، مؤكدًا ضرورة الإسراع في تطبيق هذه اللائحة وتعميمها على مستوى الجامعات المصرية، بما يحقق مرونة أكبر في المسارات التعليمية ويحفّز الطلاب المتفوقين على التميز الأكاديمي.


وأضاف نائب رئيس جامعة بدر أن أحد أبرز التحديات التي تواجه التعليم التجاري في مصر يتمثل في اتساع الفجوة بين الدراسة الأكاديمية واحتياجات السوق والقطاع الصناعي، مشددًا على أهمية تطوير البرامج الدراسية وربطها بشكل مباشر بمتطلبات سوق العمل، بما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية التجارة جامعة عين شمس، الذي يُعقد تحت عنوان «الابتكار والتكنولوجيا المالية: آفاق جديدة للاقتصاد والاستثمار»، بمشاركة نخبة من القيادات الأكاديمية وخبراء التعليم والقطاع المالي، وبهدف مناقشة تطوير لوائح التعليم التجاري، ودمج التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاعين الصناعي والمالي.

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

