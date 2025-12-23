الجزائر.. توقعات بموجة شتوية قوية وثلوج كثيفة

تشهد الجزائر تقلبات جوية حادة مع استمرار موجة البرد، وسط توقعات بتساقط كثيف للثلوج وأمطار غزيرة وتحذيرات للمواطنين.



تستعد الجزائر لمواصلة تأثرها بظروف جوية غير مستقرة، الثلاثاء، نتيجة اندفاع كتل هوائية باردة مصحوبة باضطرابات جوية قوية، من المتوقع أن تتسبب في تساقط واسع للثلوج، إلى جانب أمطار غزيرة وعواصف رعدية متفرقة، خاصة في الولايات الشمالية، وفق توقعات المكتب الوطني للأرصاد الجوية.

وأظهرت النماذج والخرائط الجوية أن عدة مناطق جزائرية ستكون على موعد مع تساقطات ثلجية معتبرة، خصوصًا على المرتفعات، ما يعزز الأجواء الشتوية القاسية خلال الساعات المقبلة.



في الولايات الغربية والوسطى، يُنتظر أن تبقى الأجواء غائمة بشكل كثيف، مع تسجيل أمطار متكررة قد تشمل المناطق الساحلية والداخلية، على أن تكون أحيانًا غزيرة ومصحوبة بنشاط رعدي ورياح قوية، ما قد يؤدي إلى تساقط كثيف للثلوج في بعض المناطق.



في الولايات الغربية والوسطى، يُنتظر أن تبقى الأجواء غائمة بشكل كثيف، مع تسجيل أمطار متكررة قد تشمل المناطق الساحلية والداخلية، على أن تكون أحيانًا غزيرة ومصحوبة بنشاط رعدي ورياح قوية، ما قد يؤدي إلى تساقط كثيف للثلوج في بعض المناطق.



ومن المتوقع استمرار تساقط الثلوج على المناطق الجبلية ابتداءً من ارتفاع 1100 متر، مع احتمال امتدادها محليًا إلى ارتفاعات تقارب 900 متر فوق مستوى سطح البحر، وهو ما قد يؤثر على حركة السير والتنقل.

أما الولايات الشرقية، فستشهد أجواء غائمة جزئيًا، في حين ستكون السواحل تحت غطاء سحابي كثيف قد ينتج عنه هطول أمطار متفرقة وعواصف رعدية، مع تساقط الثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1100 متر.

وفي جنوب البلاد، يُتوقع أن تسود أجواء صافية إلى قليلة السحب عمومًا، مع احتمال تشكل سحب عابرة مصحوبة بعواصف رعدية محلية خلال الصباح، خاصة في شمال بشار وشمال الصحراء والواحات، على أن تتحسن الأحوال الجوية تدريجيًا خلال فترة ما بعد الظهر.

وتشير توقعات درجات الحرارة إلى استمرار موجة البرد والطقس المتقلب على مدار الأسبوع الجاري، ما دفع الجهات المعنية إلى دعوة المواطنين لتوخي الحذر، خاصة أثناء التنقل وقيادة المركبات في المناطق المتأثرة بالثلوج والأمطار الغزيرة.