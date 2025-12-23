قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ادعى معرفته للغيب.. القبض على صانع محتوى نصب على مواطنين بالإسكندرية
طارق خضر: لا مد لعمر مجلس النواب الحالي .. والبرلمان القادم شرعي دستوريًا رغم إبطال بعض الدوائر | حوار
استشاري بيطري يكشف أسرار انتشار الكلاب الضالة وخطرها المتصاعد على حياة المواطنين .. القصة الكاملة
مجلس النواب يتزين في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية بعد الانتقال الرسمي
محمد عبد اللطيف: ولادنا “مش حقل تجارب” والوزراء السابقين حاولوا يغيروا الثانوية العامة
إجراءات جديدة .. الصحة تكشف حقيقة انتشار أمراض في المدارس
بعد إعلان توريد 945 كجم ذهب للبنك المركزي.. أين تذهب مصادرات المعدن الأصفر.. صدى البلد يجيب
وزير التعليم: شهادة من جامعة هيروشيما للطلاب الناجحين في اختبار توفاس
ليبيا.. تحطم طائرة تقل رئيس أركان حكومة الدبيبة في أنقرة
من أنقرة لطرابلس.. انقطاع الاتصال بطائرة وفد عسكري ليبي| تفاصيل
نيوزيلندا أول الدول .. اللجان الفرعية بالخارج تستقبل الناخبين للتصويت بإعادة 19 دائرة ملغاة
وزير التعليم: قواعد تنسيق الثانوية العامة والبكالوريا واحدة وتحديد الأماكن بالجامعات بنظام النسبة المرنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الجزائر.. توقعات بموجة شتوية قوية وثلوج كثيفة

موجة شتوية قوية وثلوج كثيفة
موجة شتوية قوية وثلوج كثيفة
حنان توفيق

تشهد الجزائر تقلبات جوية حادة مع استمرار موجة البرد، وسط توقعات بتساقط كثيف للثلوج وأمطار غزيرة وتحذيرات للمواطنين.


تستعد الجزائر لمواصلة تأثرها بظروف جوية غير مستقرة، الثلاثاء، نتيجة اندفاع كتل هوائية باردة مصحوبة باضطرابات جوية قوية، من المتوقع أن تتسبب في تساقط واسع للثلوج، إلى جانب أمطار غزيرة وعواصف رعدية متفرقة، خاصة في الولايات الشمالية، وفق توقعات المكتب الوطني للأرصاد الجوية.

وأظهرت النماذج والخرائط الجوية أن عدة مناطق جزائرية ستكون على موعد مع تساقطات ثلجية معتبرة، خصوصًا على المرتفعات، ما يعزز الأجواء الشتوية القاسية خلال الساعات المقبلة.


في الولايات الغربية والوسطى، يُنتظر أن تبقى الأجواء غائمة بشكل كثيف، مع تسجيل أمطار متكررة قد تشمل المناطق الساحلية والداخلية، على أن تكون أحيانًا غزيرة ومصحوبة بنشاط رعدي ورياح قوية، ما قد يؤدي إلى تساقط كثيف للثلوج في بعض المناطق.


في الولايات الغربية والوسطى، يُنتظر أن تبقى الأجواء غائمة بشكل كثيف، مع تسجيل أمطار متكررة قد تشمل المناطق الساحلية والداخلية، على أن تكون أحيانًا غزيرة ومصحوبة بنشاط رعدي ورياح قوية، ما قد يؤدي إلى تساقط كثيف للثلوج في بعض المناطق.


ومن المتوقع استمرار تساقط الثلوج على المناطق الجبلية ابتداءً من ارتفاع 1100 متر، مع احتمال امتدادها محليًا إلى ارتفاعات تقارب 900 متر فوق مستوى سطح البحر، وهو ما قد يؤثر على حركة السير والتنقل.

أما الولايات الشرقية، فستشهد أجواء غائمة جزئيًا، في حين ستكون السواحل تحت غطاء سحابي كثيف قد ينتج عنه هطول أمطار متفرقة وعواصف رعدية، مع تساقط الثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1100 متر.

وفي جنوب البلاد، يُتوقع أن تسود أجواء صافية إلى قليلة السحب عمومًا، مع احتمال تشكل سحب عابرة مصحوبة بعواصف رعدية محلية خلال الصباح، خاصة في شمال بشار وشمال الصحراء والواحات، على أن تتحسن الأحوال الجوية تدريجيًا خلال فترة ما بعد الظهر.

وتشير توقعات درجات الحرارة إلى استمرار موجة البرد والطقس المتقلب على مدار الأسبوع الجاري، ما دفع الجهات المعنية إلى دعوة المواطنين لتوخي الحذر، خاصة أثناء التنقل وقيادة المركبات في المناطق المتأثرة بالثلوج والأمطار الغزيرة.

الجزائر ثلوج كثيفة بموجة شتوية قوية الولايات الغربية والوسطى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر

سفير فلسطين بمصر: عندما تكون دولتنا كاملة السيادة لن تشكل عبئا أمنيا على أحد

أرشيفية

سرايا القدس تعلن تنفيذ عمليتين ضد قوات الاحتلال في الضفة الغربية

أرشيفية

قناة عبرية: تركيا تعول على ضغط أمريكي لإدخال قواتها إلى غزة

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد