سلامة الملاحة البحرية: فوق المليون طن سفن تحمل العلم المصري حاليا

قال اللواء بحري أشرف العسال رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، إن 40 دولة في المجلس الأعلي للمنظمة البحرية الدولية، مضيفا أن الدولة المصرية دعمتنا من أجل الفوز بمقعد المجلس الأعلى للمنظمنة البحرية الدولية.



وتابع اللواء بحري أشرف العسال رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن 5 دول عربية لديها عضويات في المجلس الأعلى للمنظمة البحرية المصرية، مستدركا أن مصر لديها تسع حدود بحرية في البحرين الأحمر والمتوسط.

وأكمل اللواء بحري أشرف العسال رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أن فوق المليون طن سفن تحمل العلم المصري حاليا، لافتا إلى أن موقع مصر الجغرافي وضعها في محور اهتمام العالم البحري.

