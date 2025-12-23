بث مباشر | أحمد موسى يكشف مفاجأة سعيدة عن حركة الملاحة بقناة السويس

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يناقش الإعلامي أحمد موسى، مجموعة من الاخبار الهامة التي شغلت الساحة السياسية الداخلية والخارجية علي مدار اليوم.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تجني اليوم ثمار اتفاق السلام بشرم الشيخ لغزة، مضيفا أن واحدة من أكبر الحويات في العالم عبر قناة السويس.

وتابع أحمد موسى، أن قناة السويس تعمل بقوة خلال الفترة الحالية في استقبال السفن واستعادة كامل حركة الملاحة وخاصة بعد اتفاق شرم الشيخ للسلام ووقف الحرب في قطاع غزة.