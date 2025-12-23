لوكمان يواصل التألق.. بصمة حاسمة للنسر النيجيري في أمم أفريقيا 2025

واصل النجم النيجيري أديمولا لوكمان تأكيد حضوره القوي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما لعب دورًا حاسمًا في فوز منتخب بلاده على تنزانيا بنتيجة 2-1، في افتتاح مشوار «النسور الخضر» بنسخة أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

وخاض لوكمان بطولة أمم أفريقيا 2023 في 7 مباريات، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف، ليضيف إلى سجله هدفًا جديدًا في نسخة 2025، معززًا مكانته كأحد أبرز العناصر الهجومية في صفوف المنتخب النيجيري.

وبدأت نيجيريا اللقاء بقوة، وفرضت سيطرتها مبكرًا، حتى نجح سيمي أجايي في افتتاح التسجيل بالدقيقة 36 برأسية متقنة، مستغلًا عرضية مميزة من أليكس إيوبي. ومع بداية الشوط الثاني، كاد المنتخب النيجيري أن يعزز تقدمه، إلا أن هدف فيكتور أوسيمين أُلغي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وفي الدقيقة 52، عاد منتخب تنزانيا إلى أجواء المباراة عبر تسديدة قوية من تشارلز مومبوا أسفرت عن هدف التعادل، قبل أن يرد أديمولا لوكمان سريعًا، مسجلًا هدف الفوز للنسور الخضر بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، مؤكّدًا قيمته الفنية في اللحظات الحاسمة.

وحاول المنتخب التنزاني إدراك التعادل خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، معتمدًا على الهجمات المرتدة والكرات الطويلة، إلا أن الدفاع النيجيري ظهر بصورة متماسكة، ونجح في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية، ليحصد منتخب نيجيريا أول ثلاث نقاط في مستهل مشواره القاري.