أبو العينين يهنئ حسام موافي لحصوله على جائزة الدولة التقديرية في عيد العلم
ليبيا .. العثور على جثث رئيس أركان حكومة الدبيبة ومرافقيه قرب أنقرة
ننشر تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
هند صبري تنعى محمد عبد الحميد : كنت أحس على كرسيه إني في يد أمينة.. ورسم أغلب أدواري
تونس تتقدم على أوغندا بثنائية في الشوط الأول بأمم أفريقيا
مفاجأة.. حيثيات النقض في قضية إدانة غادة والي بسرقة لوحات الفنان الروسي
غضب أوسيمين بعد استبداله في فوز نيجيريا على تنزانيا بأمم أفريقيا 2025
7 قرارات جديدة لمجلس إدارة الأهلي
الموت موقف صعب.. رد دار الإفتاء على واقعة تصوير أحمد الفيشاوي
وزير العدل التركي: فتح تحقيق في سقوط طائرة الحداد ومرافقيه بأنقرة
وزير الداخلية التركي: السلطات وصلت إلى حطام طائرة رئيس الأركان الليبي في هيمانا قرب أنقرة
ليبيا .. الدبيبة ينعى رئيس أركان حكومته ومرافقيه ضحية تحطم طائرتهم قرب أنقرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

لوكمان يواصل التألق.. بصمة حاسمة للنسر النيجيري في أمم أفريقيا 2025

حمزة شعيب

واصل النجم النيجيري أديمولا لوكمان تأكيد حضوره القوي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما لعب دورًا حاسمًا في فوز منتخب بلاده على تنزانيا بنتيجة 2-1، في افتتاح مشوار «النسور الخضر» بنسخة أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

وخاض لوكمان بطولة أمم أفريقيا 2023 في 7 مباريات، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف، ليضيف إلى سجله هدفًا جديدًا في نسخة 2025، معززًا مكانته كأحد أبرز العناصر الهجومية في صفوف المنتخب النيجيري.

وبدأت نيجيريا اللقاء بقوة، وفرضت سيطرتها مبكرًا، حتى نجح سيمي أجايي في افتتاح التسجيل بالدقيقة 36 برأسية متقنة، مستغلًا عرضية مميزة من أليكس إيوبي. ومع بداية الشوط الثاني، كاد المنتخب النيجيري أن يعزز تقدمه، إلا أن هدف فيكتور أوسيمين أُلغي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وفي الدقيقة 52، عاد منتخب تنزانيا إلى أجواء المباراة عبر تسديدة قوية من تشارلز مومبوا أسفرت عن هدف التعادل، قبل أن يرد أديمولا لوكمان سريعًا، مسجلًا هدف الفوز للنسور الخضر بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، مؤكّدًا قيمته الفنية في اللحظات الحاسمة.

وحاول المنتخب التنزاني إدراك التعادل خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، معتمدًا على الهجمات المرتدة والكرات الطويلة، إلا أن الدفاع النيجيري ظهر بصورة متماسكة، ونجح في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية، ليحصد منتخب نيجيريا أول ثلاث نقاط في مستهل مشواره القاري.

أديمولا لوكمان نيجيريا تنزانيا

سرطان البروستاتا
ندوة تثقيفية
محافظ الشرقية
رفع اشغالات
ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

