نيكولاس جاكسون يتوج بجائزة رجل مباراة السنغال وبوتسوانا

توج نيكولاس جاكسون نجم منتخب السنغال بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام بوتسوانا، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وحقق منتخب السنغال فوزاً على نظيره بوتسوانا، بثلاثة أهداف نظيفه ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025

وتألق نيكولاس مع منتخب بلاده واحرز الهدف الأول والثاني لمنتخب السنغال في اللقاء عند الدقيقتين 40 و58 من زمن المباراة

وانفرد منتخب السنغال بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب الكونغو الديمقراطية التي تمتلك 3 نقاط