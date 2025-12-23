محمد رمضان: انتظروا صفقات قوية في الاتحاد السكندري

طمأن محمد رمضان المرشح تحت السن في قائمة محمد أحمد سلامة بنادي الاتحاد السكندري ، جماهير زعيم الثغر على مستقبل فريق الكرة .

وقال محمد رمضان في حديثه مع الإعلامي كريم حسن شحاته ،

قائمة رئيس النادي محمد أحمد سلامة وضعت خطة لتطوير ملف كرة القدم في النادي من صفقات مزمع إبرامها في انتقالات يناير ، ستكون تدعيما قويا للفريق ، لعودته بشكل قوي في الدوري ، ويتم الاتفاق مع عدد من اللاعبين في الوقت الحالي .

وواصل ، خطتنا الحالية في ملف كرة القدم، هي عودة الفريق لوضعه الطبيعي في جدول الترتيب ، لنبني عليها الخطة الأكبر في المنافسة على الدوري بالموسم المقبل .

وعن طموحه مع النادي أضاف محمد رمضان ، أشجع نادي الاتحاد السكندري من صغري ووالدي السبب الرئيسي في تعلقي بالنادي وكان من أحلامه أن أكون عضو مجلس إدارة في الاتحاد السكندري.

وأكد رمضان ، نمتلك العديد من الفرق الرياضية التي تنافس على كل البطولات خاصة فريق السلة، والجمهور سيد البلد وأعضاء مجلس إدارته لا يقبلون بالمركز الثاني في الباسكت.