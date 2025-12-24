أسعار الذهب تسجل مستوى قياسياً للمرة الخمسين هذه السنة

ارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي جديد يوم الثلاثاء، مسجلاً بذلك اليوم الخمسين الذي يكسر فيه الأرقام القياسية هذا العام، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وآفاق خفض إضافي لأسعار الفائدة الأميركية. كما صعدت الفضة أيضاً إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

ارتفع الذهب الفوري بما يصل إلى 1.2% إلى أدنى قليلاً من مستوى 4500 دولار للأونصة، مواصلاً المكاسب بعد أكبر صعود في يوم واحد منذ أكثر من شهر.

ويراهن المتعاملون على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض كلفة الاقتراض مجدداً العام المقبل، ما سيخلق بيئة منخفضة الفائدة من شأنها أن تفيد

المعادن الثمينة التي لا تدر عائداً

.

تعززت جاذبية الذهب كملاذ آمن خلال الأسبوع الماضي بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية، ولا سيما في فنزويلا، حيث فرضت الولايات المتحدة حصاراً على ناقلات النفط، في إطار تشديدها الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

حقق الذهب مكاسب بنسبة 70% هذا العام في موجة صعود حادة مدعومة بارتفاع مشتريات البنوك المركزية وتدفقات الأموال إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالسبائك.

ويتجه المعدن لتسجيل أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979. ووفقاً لبيانات "مجلس الذهب العالمي"، ارتفع إجمالي الحيازات في الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب في كل شهر من هذا العام باستثناء مايو.