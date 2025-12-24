محافظ البحر الأحمر يوجه بوضع جدول زمني للانتهاء من ملفات التصالح والتقنين

أ ش أ

وجه محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي بضرورة متابعة جميع طلبات التقنين والتصالح أولا بأول، ووضع جدول زمني محدد للانتهاء من الملفات المتراكمة مع التركيز على الحالات الأكثر إلحاحا لضمان عدم تأثر المواطنين بأي تأخير.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم "الأربعاء"، أهمية رفع كفاءة فرق العمل المختصة بالتقنين لتصالح وتوفير الدعم الفني والإداري ومساهمة مركز شبكات المرافق في الرفع المساحي لتسهيل الإجراءات مع مراعاة الشفافية والدقة في التعامل مع جميع الطلبات بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء .

وشدد على أهمية التنسيق بين جميع الجهات لضمان إنجاز الملفات الخاصة بالتصالح والتقنين وتذليل أي عقبات أمام المواطنين لإنهاء معاملاتهم بأسرع وقت ممكن .