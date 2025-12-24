قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن
مصر: اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين باليمن يمثل بارقة أمل نحو توحيد الصف
نائب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
الوزراء يصدر تحليلا جديدا حول آفاق صناعة الغزل والنسيج ويستعرض أبرز التجارب الدولية والفرص المحلية
استبعاد الشبهة الجنائية.. براءة والدة المتهم بالاعتداء علي مدرس بالإسماعيلية باستخدام المقص
في خريطة رأس السنة| إطلالة ريهام عبد الغفور تثير الجدل.. ونقابة الممثلين تتوعد المشبوهين
إيران وغزة في صدارة المباحثات| نتنياهو يحدد أولويات لقائه المنتظر مع ترامب.. تفاصيل
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
ترقب في محطات الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
البرلمان الجزائري يصوت على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي
قبل لقاء الجمعة .. هل ينجح منتخب مصر فى التفوق القاري أم تتواصل عقدة جنوب إفريقيا التاريخية؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ البحر الأحمر يوجه بوضع جدول زمني للانتهاء من ملفات التصالح والتقنين

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر
أ ش أ

وجه محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي بضرورة متابعة جميع طلبات التقنين والتصالح أولا بأول، ووضع جدول زمني محدد للانتهاء من الملفات المتراكمة مع التركيز على الحالات الأكثر إلحاحا لضمان عدم تأثر المواطنين بأي تأخير.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم "الأربعاء"، أهمية رفع كفاءة فرق العمل المختصة بالتقنين لتصالح وتوفير الدعم الفني والإداري ومساهمة مركز شبكات المرافق في الرفع المساحي لتسهيل الإجراءات مع مراعاة الشفافية والدقة في التعامل مع جميع الطلبات بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء .

وشدد على أهمية التنسيق بين جميع الجهات لضمان إنجاز الملفات الخاصة بالتصالح والتقنين وتذليل أي عقبات أمام المواطنين لإنهاء معاملاتهم بأسرع وقت ممكن .

محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي طلبات التقنين والتصالح توفير الدعم الفني والإداري حقوق الدولة والمواطنين الملفات الخاصة بالتصالح والتقنين

دراسة حديثة: خطأ واحد في الأكل يزيد الوزن حتى مع الرجيم

رحلة الانهيار.. زوكس تسحب «الروبوتاكسي» من الأسواق بسبب عيوب خطيرة

وزير الكهرباء: التعاون مع الصين في مجالات استكشاف وتقييم وتعدين خامات العناصر الأرضية النادرة

من الظل إلى المواجهة المفتوحة.. استراتيجية استخباراتية بريطانية جديدة تضع روسيا والصين في قلب الأولويات

