أخبار البلد

اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة: 81 الف قطعة جاهزة للاستثمار

​كتب محمد عبد المنعم

استعرضت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة خلال اجتماعها الدورى برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيسالجمهورية للشئون العسكرىة تقرىر وزارة التنمية المحلية عن معدلات التقنىن والذى أكد تسلىم 116 ألف عقدتقنين للمواطنين وطالبى التقنىن وأن 10 محافظات وصلت نسبة الإنجاز فىها أكثر من 95٪ و6 محافظات تجاوزتالـ80٪. وشدد رئيس اللجنة على ضرورة الإسراع بمعدلات التقنين للانتهاء من الحالات الموجودة قبل البدء فىتنفىذ القانون الجديد 168 لسنة 2025 وأن يتم العمل على تحفيز المحافظات لدفع عجلة التقنىن. التقرىر أشار إلىالبدء فى مخطط تأهيل لمسئولى التقنىن بالمحافظات وعقد دورات تدرىبىة بداية يناير القادم بواسطة الأمانة الفنيةللجنة حتى مستوى المدن والمراكز والمجالس المحلية على مواد وإجراءات القانون الجدىد وارتباطًا بهذا تماستعراض المنظومة الوطنية لتقنين أراضى الدولة وضمان جاهزيتها الفنية للدخول فى دورة تقنين جديد.

على جانب آخر أكد السيد الفريق أسامة عسكر  على التنسيق مع وزارة التنمية المحلىة لتلقى طلبات المحافظاتالخاصة بالأراضى المستردة المطلوبة لمشروعات حىاة كريمة أو مشروعات قومية أو نفع عام وذلك لتلبيتها منالأراضى المستردة مشيرًا إلى أن بنك الأراضى بالمركز الوطنى لاستخدامات اراضى الدولة يضم الآن نحو 81 ألف قطعةأرض مستردة فى جميع المحافظات.

وفى هذا الإطار كلف الفرىق أسامة عسكر هىئة التعمير والتنمية الزراعية بتحرير محاضر جنائية لحالات وضع اليدالتى لم تثبت الجدىة فى تقنينها.

