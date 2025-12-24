حملة مسائية بـ 6 أكتوبر تضبط معدات بناء مخالفة.. صور

نفذ جهاز مدينة 6 أكتوبر حملة مسائية، بناء على توجيهات المهندس محمد عبدالله رئيس الجهاز والنواب باستمرار المتابعة والرصد وإزالة أى مخالفة في مهدها.

أسفرت عن ضبط عدد ٣ خلاطة تعمل بالمخالفة ليلا ومخالفة لاشتراطات تراخيص البناء بالقطعه رقم 3 مجاورة الثامنة بلوك 15/11 غرب سوميد.

بالإضافة إلى ضبط عدد ١ مضخه تعمل بالمخالفه ليلا ومخالفة لاشتراطات تراخيص البناء بالقطعه رقم 3 مجاورة الثامنة بلوك 15/11 غرب سوميد.

وتم التحفظ على المضبوطات لحين الانتهاء من الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.

تم تنفيذ تلك الحملة بقيادة المهندس حسام حسني نائب رئيس الجهاز، المهندس محمد الجنزورى المشرف على الازالات والاشغالات، بالتنسيق مع الامن الادارى بقيادة العميد أحمد فوزى المشرف العام على أمن أجهزة المدن، حازم محمد مدير أمن الجهاز.