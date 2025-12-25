قرارات من النيابة بشأن مقـ.ـتل الطفلة رقية برصاصة عريس في زفة بأوسيم

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في مقتل الطفلة رقية برصاصة بالرأس في زفة عروسين بمنطقة أوسيم.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة المجني عليها لتحديد سبب الوفاة وتحديد نوع العيار الناري الذي اصابها، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل طفلة، بمنطقة البراجيل في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن طفلة تدعى رقية مصطفى البرديسي 11 عاما، أثناء توقفها بشرفة شقة أسرتها بالطابق الثالث، لمشاهدة زفة عروسين أمام العقار، أطلق شخص أعيرة نارية ابتهاجا بالزفة، لتصاب الطفلة بطلق ناري اخترق رأسها، أسفر عن سقوطها مفارقة الحياة في أحضان والدتها.

وحدد رجال المباحث هوية المتهم، وجاري تكثيف التحريات لكشف تفاصيل الحادث، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتم نقل جثمان الضحية إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.