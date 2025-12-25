بشير التابعي: إمام عاشور لا غنى عنه في الملعب.. ومصر أفضل من جنوب إفريقيا

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أهمية تواجد إمام عاشور ضمن تشكيل المنتخب الوطني، مشددًا على أنه لاعب لا غنى عنه داخل الملعب، ويجب أن يشارك طوال الـ90 دقيقة.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن إمام عاشور كان اللاعب الوحيد الذي شكّل خطورة حقيقية خلال أول نصف ساعة من مباراة زيمبابوي، مؤكدًا أن وجوده كان ضروريًا ومؤثرًا في أداء المنتخب.

وأضاف أن منتخب زيمبابوي يُعد فريقًا متواضع المستوى، مشيرًا إلى أن إهدار الفرص السهلة لم يفد منتخب مصر بأي شكل، وكان من الممكن أن يُصعّب المباراة دون داعٍ.

وتطرق التابعي إلى مواجهة جنوب أفريقيا المقبلة، مؤكدًا أنها أفضل فنيًا من زيمبابوي، لكنها ليست بالمنتخب الصعب، مشددًا على أن منتخب مصر يتفوق عليها من حيث الإمكانات والخبرة.

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته بالتأكيد على أن الأفضل هو خوض المباراة بالتشكيل نفسه الذي لعب اللقاء السابق، مع إجراء تعديل وحيد في خط الدفاع، يتمثل في مشاركة رامي ربيعة بدلًا من حسام عبد المجيد.