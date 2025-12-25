قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

النفط يستقر وسط بيانات أمريكية قوية ومخاوف الإمدادات

وكالات

سجلت العقود الآجلة للنفط انخفاضات طفيفة، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.22% لتبلغ عند التسوية 62.24 دولار للبرميل، وانخفضت العقود ‌الآجلة ​للخام ‌الأمريكي ⁠3 ‌سنتات ⁠أو ‍0.⁠05% ​لتبلغ عند ​التسوية ‌58.‌35 ‌دولار للبرميل.

وحقق كلا العقدين مكاسب بنحو ستة بالمائة منذ 16 ‌ديسمبر ​عندما انخفضا إلى أدنى مستوياتهما منذ خمس سنوات تقريبا.

وأظهرت بيانات أمريكية ⁠أن أكبر اقتصاد في العالم نما بأسرع وتيرة في عامين خلال الربع الثالث بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي والانتعاش الكبير في الصادرات.

ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض أسعار خام برنت نحو 16% وخام ⁠غرب تكساس الوسيط ​نحو 18% هذا العام، مسجلة بذلك أكبر انخفاض منذ 2020 عندما أدت جائحة كوفيد - 19 إلى تراجع حاد في الطلب على النفط.

وذكرت شركة “هايتونج فيوتشرز”، ​في تقرير لها، أن التعطل الذي طال صادرات فنزويلا هو العامل الأكبر في دعم ثقة السوق، في حين تلقت الأسعار دعما بسبب استمرار تبادل الهجمات بين روسيا وأوكرانيا على البنية التحتية للطاقة لدى كل منهما.

وتنتظر أكثر من عشر سفن محملة في فنزويلا توجيهات جديدة من مالكيها بعد احتجاز الولايات المتحدة لناقلة النفط العملاقة “سكيبر” في وقت ‌سابق من هذا ‌الشهر، واستهدافها لسفينتين جديدتين خلال مطلع الأسبوع.

مخزونات الخام الأمريكية 

وقالت مصادر في السوق لرويترز، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي. 

وذكرت المصادر، أن مخزونات النفط الخام زادت بنحو 2.39 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر.

وأضافت أن مخزونات البنزين ارتفعت 1.09 مليون برميل، في حين زادت مخزونات نواتج التقطير بنحو 685 ألف برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بياناتها الرسمية يوم الاثنين المقبل، في وقت متأخر عن المعتاد، بسبب العطلات.

