سيارات لبيع اللحوم والسلع الغذائية بجامعة العاصمة

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العاصمة بالتعاون مع محافظة القاهرة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عددًا من الفعاليات المجتمعية التي تهدف إلى دعم جهود الدولة في توفير السلع الغذائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.



وعلى هامش معرض السلع والمنتجات المقام داخل الجامعة وفي إطار الحرص على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية، أعلنت الجامعة عن تواجد سيارات الشركة القابضة المتنقلة لبيع اللحوم الطازجة والسلع الغذائية المختلفة.

وستتواجد هذه السيارات يوم الأحد القادم ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ في الصاله الملحقة بالمطعم المركزي لتلبية احتياجات منتسبي جامعة العاصمة وتخفيف الأعباء عنهم، وذلك ضمن خطة الجامعة والمحافظة لوصول المنتجات إلى أكبر عدد ممكن.