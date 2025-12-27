قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حصاد الزراعة 2025 | استنباط 28 صنفا جديدا لأكثر من 10محاصيل..إصدار 15ألف ترخيص مشروعات.. 10مليارات جنيه تمويل لـ45.1 ألف مستفيد لتربية البتلو
نشرة المرأة والمنوعات | مكون خفي يسمم الجسم.. العصائر الجاهزة والحلويات من أسباب التهاب الكبد الصامت
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
كتلة من اللهب.. لحظات رعب في عيون أهالي القليوبية بسبب أسطوانة بوتاجاز | صور
رضوى الشربيني: لو هتجوز هقول..نفسي أخف خناق مع الناس في 2026
أخبار التوك شو | زاهي حواس يهاجم وسيم السيسي.. عمرو مصطفى يبكي بسبب الهضبة .. بكري: إسرائيل عايزة تحاصر مصر من هذا المكان
أمم أفريقيا 2025 | 4 مواجهات نارية اليوم في دور المجموعات
رسميا.. سعر جرام الذهب عيار 21 يتخطى 6000 جنيه اليوم السبت 27-12-2025
أطباء يحذرون: الأكل الصحي يرفع الكوليسترول .. والحل فى 5 نصائح
بعد فوز 3 سيدات.. المرأة تواصل المنافسة بإعادة الدوائر الملغاة
العثور على رضيعة ملقاة على رصيف محطة سكة حديد طما بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سيارات لبيع اللحوم والسلع الغذائية بجامعة العاصمة

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العاصمة بالتعاون مع محافظة القاهرة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عددًا من الفعاليات المجتمعية التي تهدف إلى دعم جهود الدولة في توفير السلع الغذائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.  

وعلى هامش معرض السلع والمنتجات المقام داخل الجامعة وفي إطار الحرص على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية، أعلنت الجامعة عن تواجد سيارات الشركة القابضة المتنقلة لبيع اللحوم الطازجة والسلع الغذائية المختلفة.  

وستتواجد هذه السيارات يوم الأحد القادم ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ في الصاله الملحقة بالمطعم المركزي لتلبية احتياجات منتسبي جامعة العاصمة وتخفيف الأعباء عنهم، وذلك ضمن خطة الجامعة والمحافظة لوصول المنتجات إلى أكبر عدد ممكن.

قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة العاصمة محافظة القاهرة محافظ القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. غدا

الفنانة نادين الراسي

ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة

صورة من الفيديو

نار على قهوة بقرية الدير | القصة الكاملة لمشاجرة وإشعال أنبوبة في طوخ.. شهود عيان يكشفون

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى بعد اكتشافه إصابته بالسرطان: فرحت لأنه شال من حياتى كل متع الدنيا وشهواتها

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

عمرو أديب

عمرو أديب لـ أحمد شوبير: مصطفى هيلعب بالحق مش بالضغط

ترشيحاتنا

الراقصة ليندا

استئناف الراقصة ليندا في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.. اليوم

المستشار سامح عبد الحكم

غدا.. محاكمة إرهابي بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية

متهم

حبس مناديي سيارات اعتديا على سيدة بالجيزة

بالصور

أطباء يحذرون: الأكل الصحي يرفع الكوليسترول .. والحل فى 5 نصائح

مخاطر الأكل الصحي
مخاطر الأكل الصحي
مخاطر الأكل الصحي

كارثة على الريق | أطعمة ومشروبات يراها الناس مفيدة وتؤذي المعدة .. القهوة وعصير الليمون والحلويات الأبرز

كارثة على الريق
كارثة على الريق
كارثة على الريق

المشروبات والعصائر الجاهزة والحلويات من أسباب التهاب الكبد الصامت

تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت
تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت
تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت

طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة

طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة
طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة
طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد